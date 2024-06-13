獨生女「有房等繼承」…0存款還要硬買？網吵翻：有能力再說

▲原PO家有一間房子可繼承。（示意圖／記者許凱彰攝）



記者朱祖儀／綜合報導

如果家裡已經有房子，還需要買房嗎？一名34歲女網友透露，家裡未來會留一間3房1廳的大樓給她，目前在其他縣市租屋生活，但因為身上沒什麼存款，如果要買房就要靠家人資助，因此好奇如果一直不買房，都只靠租屋過活是可行的嗎？文章曝光掀起討論。

原PO在Dcard發文表示，家裡有一間3房1廳的大樓，屋齡約20年、市值650萬，因為她是家中獨生女，所以這間房子會留給她。而她目前在其他縣市上班，暫時離不開所屬崗位，所以都是在外面租屋生活，每個月房租含水電是7000元。

原PO表示，自己有考慮是否要買房，不過因為她身上沒什麼存款，如果真的要下手，就需要靠家人資助頭期款，「但我爸媽也要養老，可能會讓他們縮衣節食」，也無法預期會在這個崗位待多久，因此好奇，如果一直在外面租屋，直到退休才回到老家是可行的嗎？

文章曝光後，網友紛紛表示「我32歲，目前在外縣市工作也是租房，有能力我是會買房」、「妳65歲的時候，屋齡是51年，如果確定要繼續住到老，要看屋齡能不能接受」、「這題很簡單吧，沒錢就不用買」、「主要看你要不要多一個資產吧，基本上在台灣買房是不會虧的，有能力就買啊，但如果沒有能力就不要硬買，老了有得住就好了」。

也有網友分享經歷，「如果你想買房，可能買的還不只20年的房子，可能30年的你才買得起，除非你願意買郊區。本人我住雲嘉地區，目前看20年的透天就要1200萬起跳，不然就是選擇大樓，2房壓力會比較小」。