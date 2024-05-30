英國每月逾2000戶家庭無家可歸！　14.5萬兒童淪住臨時住所

▲英國租賃房產減少衍伸嚴重社會問題。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者張靖榕／綜合外電報導

英國由於許多房東開始計畫減少出租手上房產，導致可租賃的物件減少，而每月有超過2000戶的家庭面臨無家可歸的情況。

綜合外電報導，英國國家住宅房東協會（NRLA）的一項調查發現，近3分之1的房東計劃減少租賃房產，而只有9％的房東表示有可能增加租賃房產。該協會指出，持續不下的高利率是房東賣房的另一個主要原因。

近期數據顯示，英格蘭居住在臨時住所的兒童數量達到14萬5800人，已創下歷史新高，比去年增加了12％。無家可歸者慈善機構Riverside表示，這是「在英格蘭各城鎮和城市背後展開的人道危機」的證據。

儘管需求增加，但可供租賃的私人住房供應仍比疫情前減少了5萬套。根據「Rightmove」的數據，過去十年，私人租賃住戶總數（包括穩定住房的住戶）一直在450萬左右徘徊。而在這段時間內，英格蘭的人口增長了320萬，相當於140萬戶家庭。

租戶（改革）法案近期重返英國國會，在上議院進行辯論。該法案旨在實現政府5年前承諾的終止無故驅逐租戶的目標，但該禁令已多次被推遲，最早也要到2025年夏季才能生效，且僅適用於新租約。

租戶希望改革能更加嚴格，包括將驅逐通知期限從2個月延長至4個月，提供租約前2年的驅逐保護，以及將租約期間的租金增幅限制在通貨膨脹或工資增長率之內，以較低者為準。由於延遲，數百萬租戶和房東對規則的持續不確定性仍然存在。