吹冷氣要小心！他因沒清洗冷氣機染「1病菌」　釀多器官損傷險死

▲冷氣也要注意清潔，避免滋生退伍軍人菌。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

隨著天氣變熱，許多人開始使用冷氣，不過也要注意冷氣的清潔。大陸廣州就有一名男子因高燒不退，到醫院檢查後才發現感染了退伍軍人菌，最終住院40多天後才出院。醫師指出，退伍軍人菌可能存在於冷氣機等空調系統的冷卻水塔，人若吸入帶菌的氣霧可能染病，因此應定期清洗與消毒相關設施。

根據陸媒《齊魯晚報》的報導，該名男子因為高燒3天不退，前往醫院就診，檢查後發現男子感染退伍軍人菌，肺部已明顯發炎。在治療過程中，男子一度出現心、肝、腎等多重器官損傷及呼吸衰竭，所幸在經過40多天的住院治療，最終康復出院。

報導中指出，醫生說明退伍軍人菌在自然界廣泛存在，冷氣機系統冷卻水和冷凝水為退伍軍人菌提供理想的滋生環境，而吸入含有退伍軍人菌的水霧是感染的主要途徑，此病菌對於抵抗力弱或年長的菸癮者更具威脅。

醫生也提醒，感染退伍軍人菌後，患者有可能會表現出輕微的上呼吸道症狀到嚴重的肺炎，治療延誤可能導致高死亡率。由於退伍軍人菌的嚴重性及當前缺乏有效疫苗，民眾應加強日常生活中水源及冷氣系統的衛生管理，定期消毒是預防該病的關鍵措施，尤其是在夏季冷氣使用高峰季前夕。

衛福部疾管局也曾在官網指出，多數人對退伍軍人菌都有抵抗力，暴露在有退伍軍人菌的環境中，約只有5％的人會得病，特別是免疫功能較差的人。但有5類型的人特別容易受感染，包括老人、吸煙、慢性肺部疾病或惡性腫瘤患者，及接受類固醇治療者，還有器官移植者。

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