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跨國捷運、雙國際酒店包租代管20年　馬來西亞豪華公寓成海外置產新寵

▲▼新山Quayside JBCC百星匯。（圖／業者提供）

▲馬來西亞金牌建商「金鋒威年(BHP)集團」打造之「Quayside JBCC百星匯」建案成為海外置產投資新趨勢。（圖／業者提供，下同）

房產中心／綜合報導

全球化浪潮下，海外置產成為投資趨勢，尤其是在東南亞地區，新加坡和馬來西亞的房產市場因其獨特的地理位置和經濟發展，吸引了眾多投資者的目光，由馬來西亞30年金牌建商「金鋒威年(BHP)集團」打造之「Quayside JBCC百星匯」建案應運而生，未來將由雅詩閣(Ascott)及凱悅(Hyatt)兩大國際酒店集團聯手擘劃新山最高地標建築之豪華公寓，加上週邊有RTS跨國捷運、星馬雙機場等，可望為投資者帶來升值潛力，成為華人圈房產投資新話題。

▲▼新山Quayside JBCC百星匯。（圖／業者提供）

▲▼Quayside JBCC百星匯位於馬來西亞柔佛州新山金融中心核心地段，與新加坡僅一橋之隔，將與跨國捷運RTS同步完工。

▲▼新山Quayside JBCC百星匯。（圖／業者提供）

Quayside JBCC百星匯位於馬來西亞柔佛州新山金融中心核心地段，與新加坡僅一橋之隔，毗鄰新加坡海關和移民檢查站，預計於2027年與新山—新加坡捷運系統（RTS）同時完工，步行至捷運站僅需15分鐘內，提高往來新加坡及馬來西亞便利性，加上鄰近士乃國際機場30公里、新加坡樟宜機場36公里的亞太一日生活圈特性，極大化提升其投資價值，吸引眾多跨國投資者關注。

▲▼新山Quayside JBCC百星匯。（圖／業者提供）

▲Quayside JBCC百星匯外觀設計採世界罕見全LED燈光外觀，璀璨程度媲美杜拜哈里發塔。

Quayside JBCC百星匯外觀設計獨具匠心，採用世界罕見的全LED燈光外觀，其璀璨程度可媲美杜拜哈里發塔，建案規劃為29層樓高，落成後將成為新山第一高的地標型建築，從新加坡端即可清晰遙望；頂層設有東南亞首座懸掛式泳池、空中花園、空中酒吧、健身中心、三溫暖等，未來將交由凱悅集團管理，實現頂奢風休閒住宅體驗。

總戶數規劃為482戶，用戶持永久產權，全實坪制分為9.27坪、12坪、14.05坪及16.86坪4種，房型規劃皆為1房1廳1衛，並採時髦的現代Loft風之閣樓公寓設計，有效將室內的靜動態空間分開，且樓高達4米8，為居住者提供了開闊舒適的生活環境，同時帶家具及家電等全精裝修，無須費心思處理裝潢瑣事。

▲▼新山Quayside JBCC百星匯。（圖／業者提供）

▲Quayside JBCC採時髦的現代Loft風之閣樓公寓設計，小坪數挑高4米8提升開闊感。

專營澳洲、杜拜、馬來西亞地產的利河伯創意有限公司負責人林律廷對於馬來西亞房產市場的前景持樂觀態度。他指出，新加坡及馬來西亞因地緣關係，飛行時間不長且生活文化差異不大，成為華人置產首選。然而近年新加坡整體商業發展成熟但房價也居高不下，對比馬來西亞有橡膠、石油等能源及積極發展的半導體產業，加上平均年齡介於20~37歲屬於年輕化的亞洲國家，其實更具跨國投資發展潛力。

另一方面，台灣持續攀升的高房價對置產族而言投報率並不友善，隨著台幣兑馬幣匯率持續看強，總價落在550~800萬新台幣的Quayside JBCC百星匯反而更具投資吸引力。林律廷說明，馬來西亞房產為實坪制不計公設，加上沒有地震、颱風等天災故建築法規較有彈性，讓置產者可以用更輕鬆的總價帶入手外觀搶眼的地標系建築及全球罕見的豪華公設；Quayside JBCC百星匯是直接與建商直購，流程透明無隱形代辦費，購屋合約將包含房屋合約及兩大國際知名酒店品牌管理之包租代管保障回報協議，合約長達20年的穩定投報，為置產族群提供了一個難得的投資機會。

▲▼新山Quayside JBCC百星匯。（圖／業者提供）

▲▼Quayside JBCC百星匯說明會邀請到台灣知名理財達人陳重銘及老郭與投資者分享置產建議。

▲▼ 海外置產 。（圖／業者提供）

Quayside JBCC百星匯在華人圈已陸續興起相關討論話題，投資者多為有海外資產配置需求的人士，為讓更多人了解Quayside JBCC百星匯建案的魅力，近期陸續舉辦說明會邀請到兩大台灣自媒體達人老郭(5/31、6/2)和知名理財達人陳重銘(6/1)共同參與，讓投資人有機會近距離了解理財達人的置產建議，掌握第一手海外置產先機。

Quayside JBCC百星匯，了解更多：https://quaysidejbcc360vr.com

關鍵字：馬來西亞海外置產豪華公寓包租代管

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