整棟空置大樓「僅1樓有麵包店租」　屋主轉手仍大賺3600萬退場

▲麵包品牌馬可先生在高雄漢神商圈開店10年，近期整棟大樓以1.26億元售出，該大樓原為復興航空資產，2017年遭法拍。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

麵包品牌馬可先生在高雄漢神商圈開店10年，近期整棟大樓以1.26億元售出，該大樓原為復興航空資產，2017年遭法拍，一拍就由本業建設標下，2018年由西惠投資以9000萬元入手，換算持有7年獲利3600萬元。信義房屋專家表示，受惠亞灣題材，商業效益持續攀升。

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▲復興航空2016年因不堪虧損宣布解散，曾砸下重金買進高雄漢神商圈的整棟10層樓大樓，2017年遭法拍。（圖／翻攝自Google Maps）

復興航空舊資產位於前金區自強三路，根據實登顯示，1月出現最新轉手交易，該大樓地坪45坪、建坪453.6坪，屬於商4用地，為地上10樓大樓，成交價1.26億元，並備註含租約，換算單價約27.8萬元。

復興航空2016年因不堪虧損宣布解散，2014年曾砸下重金買進高雄漢神商圈的整棟10層樓大樓，該筆交易實登未公開。

2017年因復興航空「清償債務」強制執行進入法拍，一拍底價為8390萬元，外界當時均認為流標收場，沒想到一拍就拍出，由高雄在地知名建商本業建設加價299.9萬元入手，最後得標價為8689.9萬元。

▲漢神商圈屬於亞洲新灣區核心地帶，隨著科技產業進駐及觀光人潮湧入，商業效益持續攀升。（圖／記者張雅雲攝）

2018年西惠投資加價310.1萬元入手，今年再度由自然人以1.26億元成交，等於西惠投資持有7年，獲利3600萬元。根據2017年法院筆錄顯示，1樓出租馬可先生，租約自2015年1月1日起至2018年1月31日，每月租金為4.5萬元，地下室、2~10樓皆閒置無人使用，據查，而該店租約到持後仍續租，租金實登未揭露。

在地仲介表示，該店前身為瓊林大飯店，已歇業多年。而馬可先生為知名連鎖麵包品牌，至今在高雄漢神商圈已開店10年，轉手後，馬可先生仍繼續經營，根據徵才網站顯示，該店仍徵人中，店員表示，目前正常營業。在地仲介預估，整棟月租金也要18~20萬元。

交易時間 交易類型 買家 賣家 成交價 2017/10 拍賣 本業建設 復興航空 8689.9萬 2018/11 買賣 西惠投資 本業建設 9000萬 2025/1 買賣 自然人 西惠投資 1億2600萬

▲復興航空舊資產近年交易記錄。（ETtoday製表）

信義房屋成功漢神店業務許育綺表示，該大樓位於漢神百貨及高雄流行音樂中心附近，自強三路、新田路商家林立，非常熱鬧，屬於亞洲新灣區核心地帶，隨著科技產業進駐及觀光人潮湧入，商業效益持續攀升。

目前區域土地單價屢創新高，五福路土地單價已突破300萬元，自強路沿線地價也要140~160萬元，許育綺說：「該店面座落三角窗、面寬夠，曝光效益佳，角地的地價將更高。若以租金來看，該區主力為透天店面，月租金約12~15萬元，隨著更多企業與投資湧入亞灣，現階段店面空租率也不高。」

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