台中今年首筆破億豪宅交易出現　神秘富豪搬現金1.5億買

▲台中2025年第一季，首個破億豪宅成交，「聯聚瑞和大廈」17樓戶以1.51億元交易。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市首棟突破百萬元單價的豪宅「聯聚瑞和大廈」，也是目前台中最貴豪宅成屋社區，根據實登揭露，「聯聚瑞和大廈」也是台中2025年第一季，首個破億豪宅成交，17樓戶以1.51億元交易。

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「聯聚瑞和大廈」位於市政北七路，正對秋紅谷公園，樓高43層，不僅是中台灣最高住宅大樓，坪數規劃165、330坪，堪稱台中豪宅的頂級藏品。而該案似乎不受到景氣影響，在1月時仍成交1.51億元高價物件。

經查，新屋主為自然人身份，戶籍登記就在新居所，交易以無貸款方式取得，實力相當雄厚，七期資深房仲謝兒政認為：「現今七期外圍預售屋單價，已見百萬行情，依『聯聚瑞和大廈』的地段及規畫，加上品牌力與口碑，此次取得單價（含車價）落在8字頭，相當合理。」

▲第二高價的為同樣位於七期惠中路的「精銳市政廳」，屋齡11年的中古豪宅。（圖／記者陳筱惠攝）

盤店台中豪宅交易，第二高價的為同樣位於七期惠中路的「精銳市政廳」，屋齡11年的中古豪宅，同樣是1月分交易，總價來到9188萬元，而前一手屋主在2012年取得價格落在7048萬元，單價從4字頭飆升5字頭，也讓屋主帳面獲利2140萬元，笑著出場。

群義房屋温峻豪表示：「以『精銳市政廳』來說，單價落在5字頭看似獲利頗豐，但推估該戶為裝潢戶，有基本成本，加上持有成本，雖然總價高，但實際上獲利可能不像外界想得如此豐碩，目前七期高資產族也大部分呈現觀望買盤，兩筆交易都落在1月，關稅大戰尚未啟動前，未來市況仍顯膠著。」

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