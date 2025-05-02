住A7通勤內湖！9點上班族「6:30起床」　行程曝全看傻：反串？

▲A7重劃區是桃園市熱門區段。（圖／記者賴志昶攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

近年許多北部人買房都鎖定桃園的重劃區，尤其是龜山「A7重劃區」。就有網友分享從A7通勤到台北市內湖的過程，從6點半起床一路奔波，騎車、找停車位、搭機捷轉捷運再轉文湖線，最後壓線在9點打卡，整整花了快兩小時。貼文一出，網友們看傻眼，直呼根本是自虐行程。

原PO在PTT的home-sale板發心得文「A7通勤台北市實測」他每天6點半起床，會在家吃完早餐，大約是7點15出門，騎車到A7站附近找停車位，再搭機捷到台北車站，到北車時大概8點左右。接著走6-8分鐘轉乘台北捷運。

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但因為是通勤尖峰時間，藍線第一班根本擠不上，要等上2至3班，約莫8點15-20分左右才能搭上，到復興再轉文湖線，也要等車才能順利搭上，到內湖後一路狂奔進公司，剛好9點壓線打卡。

看到貼文後，許多人紛紛傻眼，「認真跟你說，你到A7站還要騎車，不如不要買。你看你找停車位的時間已經錯過7.17、7.21、7.32三班了」、「這等於單程通勤時間快兩小時耶！7點15分出門9點壓線打卡？不累嗎」、「宜蘭八點開車出門，九點前到內湖打卡，供參。」

還有網友質疑，「兩小時三十分鐘？換四種交通工具？我強烈懷疑你反串！在內科上班根本不會買A7」、「這反串吧？每天花5小時通勤，你時間太多喔」、「這個搞笑吧XDDD？7點15出門、9點到公司，內湖上班買A7？內湖就乖乖買汐止R」、「一看就知道編故事，最好內湖工作會買在A7。」

但也有人認為，「很多人都說引戰，但不少人是真的這樣通勤，時間也不是太亂掰，開車也是很痛苦，內科下班真不是開玩笑的」、「我從A7去南港展覽館站上班也差不多這樣，搭上機捷到出展覽館站剛好一小時，但還要算走去捷運站+走去公司的時間，也差不多提早1.5小時出門。」