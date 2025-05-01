價差收租雙賺　38歲包租婆靠捷運房年入127萬

▲網紅Ms. Selena用「被動收入」打造富口袋，她沿著捷運買房當包租婆，年租金收入127萬元。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

網紅Ms. Selena（本名：闕詩芹）從普通上班族到經營YT理財節目，累積20萬訂閱，她深知人人都想用「被動收入」打造富口袋，而投資房地產最穩健，「再怎麼跌也不會像股票變成壁紙，是可攻可守的工具。」Selena解釋，景氣不好就收租，景氣好就脫手賺價差，如今她在雙北以1間公寓合法隔套4單位，加上1間2房產品整層出租，年租金收入達127萬元。

「南港發展越來越好，大建商搶推案，商業大樓進駐，輝達在台灣的研發中心落腳南港，最大購物中心Lalaport開幕也成為亮點，人潮帶動錢潮。」走在捷運南港軟體園區站的空橋，南港土生土長的Selena，笑說自己眼看南港從「黑鄉」（工業區）蛻變為潮城，生活機能齊備，還有雙捷運線（板南線、文湖線）貫穿，更是大加分。「房地產最注重Location（地段），而我的Location就是捷運站，『見軌就發』！」

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▲Selena從上班族到經營YT理財節目，成為網紅，累積20萬訂閱。（翻攝自Ms. Selena臉書）

一，沿捷運線買房

攤開台灣房市走勢，同以北市成屋來看，2010年平均單價每坪60萬元，至去年第四季漲到每坪78萬元，「15年來漲幅30％，可見趨勢大漲小回，房地產價值不會歸零，好地段買屋收租，租客源源不絕，可享穩定的被動收入。」她強調，買房地產不用擔心變壁紙。



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