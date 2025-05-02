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環狀線受損雙北求償19億　中工：起訴內容有疑義

▲侯友宜視察新北環狀線復原工程防颱作業。（圖／新北市捷運工程局提供）

▲新北環狀線因去年0403大地震受損，雙北市府向中工求償19.27億元。（圖／新北市捷運工程局提供）

記者項瀚／台北報導

新北環狀線因去年0403大地震受損，中工今（2日）表示，接獲新北市政府請求19.27億元損害賠償、台北市政府請求14.41億元損害賠償，但前者包括後者，所以總計還是19.27億元。中工表示：「對於起訴內容尚有疑義，將與律師研議後續法律程序。」

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新北環狀線因去年0403大地震受損，新北市府委託第三方公正單位中華民國結構工程學會鑑定，年初時結果出爐，認為環狀線受損是「人為因素」，主因是施工廠商中華工程未按核定施工圖施作，導致支承上、下盤交界面喪失抗剪能力，終因支承失效引致大梁產生錯位。

對此，中工在2月17日召開記者會，提出7大質疑，包括環狀線所能承受的地震強度為何？新北市政府及新北捷運局對於0403的災損真的沒有責任嗎？結構學會的調查報告真的是所謂的「公正第三方」的報告嗎？等等

中工今（2日）表示，中華工程（2515） 於今日接獲臺灣臺北地方法院送達新北市政府對本公司請求19億2776萬3871元損害賠償暨臺北市政府對本公司請求14億4104萬6003元損害賠償之民事聲請合併辯論狀。

本案當事人：原告新北市政府、新北大眾捷運股份有限公司、臺北市政府、臺北政府捷運工程局第一區工程處；被告中華工程股份有限公司。

中工表示：「地震發生後本公司積極協助新北市政府捷運局完成環狀線捷運復駛，對於起訴內容尚有疑義，將與律師研議後續法律程序。」

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關鍵字：捷運地震捷運局雙北環狀線求償中華工程中工19億

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