環狀線災害中工提7大質疑　抨擊政府監造「沒有責任嗎？」

▲新北環狀線因去年0403大地震受損。（圖／新北市捷運工程局提供）

記者項瀚／台北報導

新北環狀線因去年0403大地震受損，雙北市政府向施工單位中華工程求償19.27億元。今（17日）中工召開「0403地震致環狀線災害真相」記者會，提出7大質疑，強調絕無未按圖施工。

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新北環狀線因去年0403大地震受損，新北市府委託第三方公正單位中華民國結構工程學會鑑定，結果顯示，確定環狀線受損是「人為因素」，主因是中華工程未按核定施工圖施作，導致支承上、下盤交界面喪失抗剪能力，終因支承失效引致大梁產生錯位。

對此，中華工程今（17日）召開「0403地震致環狀線災害真相」記者會，表示新北捷運局、台北捷運局，共同委託中華民國結構工程學會所作的調查報告及相關單位乃不實指控，並提出7大質疑包括：

一、環狀線所能承受的地震強度為何？

二、中華工程承包CF650的環狀線捷運工程是否經得起地震考驗？

三、為何環狀線捷運受災地點只集中在中和區，難道單純是中華工程施工出現問題嗎？

四、調查報告將環狀線0403損害單純歸咎於中華工程施作「盤式支承」的問題，合理嗎？

五、新北市政府及新北捷運局對於0403的災損真的沒有責任嗎？

六、台北捷運局對於0403的災損真的沒有責任嗎？

七、結構學會的調查報告真的是所謂的「公正第三方」的報告嗎？

▲中華工程今（17日）召開「0403地震致環狀線災害真相」記者會。（圖／記者項瀚攝）

總結來說，中工表示，新北市侯友宜市長及各方專家學者，曾分別在媒體發表環狀線設計抗震度是依據《鐵路橋梁耐震設計規範》應可承受6級地震，但結構學會的調查報告並未明確指出可承受6級地震，環狀線工程究竟有無明確設計抗震度，應進一步追查，「中工只是施工單位，不是設計單位。」

中工表示，環狀線工程從2006年開始到完工，一共長達14年的時間，捷運局作為業主，且公共工程也需依據相關法令，監督每一天的施作過程，並提交給監造的台北捷運局核定後才施工，「現在調查報告指向事故是中工問題，那相關政府單位呢？」

另外，中工強調，該工程為秀朗橋站（Y8）~板新站（Y14）全長6.3公里，其中，中和地區施工非常困難，為全台首例，而調查報告指出有22顆盤式支承（軌道與橋墩連接處）損壞，「但全案共有多達882顆，受損比例僅0.0249，以此推論中華工程施作錯誤，有以偏概全的嫌疑。」

中工也表示，結構學會承接0403地震災損調查，但其違反《政府採購法》規定，將災害現場勘查的重任轉交予新北土木公會，「其知道新北土木公會受新北市政府管轄，且其調查對象為新北環狀線捷運，毫不避諱地會勘，已失去公正第三方的應有立場。」

關於該案，雙北市政府向中工求償19.27億元，雙方已協商2次，但未果，接下來可能就得進入訴訟。

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