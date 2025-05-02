預售屋周成交「不是0就是1」　業者懇求政策鬆綁

▲房地產市場產業根基與體質並不薄弱，在短暫蕭條的時刻，業者鼓勵有自住需求的消費者趁此「危機入市」。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

央行數波信用管制加上川普關稅大刀發酵，自去年下半年預售屋市場衰退後，2025年買氣再度驟降。中華民國不動產聯盟總會理事長林正雄認為，房地產市場無疑雪上加霜，但產業根基與體質並不薄弱，在短暫蕭條的時刻，仍鼓勵有自住需求的消費者趁此「危機入市」。

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自919央行祭出第七波信用管制，市場信心瞬間瓦解，買氣有感急凍。攤開預售屋交易，已不能用腰斬形容，業界哀嚎：「攤開全台中每週成交報表，『不是0就是1』，且多數是0成交。」

中華民國不動產聯盟總會理事長林正雄說：「4月初美國總統川普實施新一波的關稅貿易保護政策，引發全球股災，台灣股市隨之下挫三千多點，房市也因此受到影響，整體交易量相較於去年同期顯著萎縮；而在政府推行的信用管制與打擊炒房措施的雙重壓力下，房地產市場無疑雪上加霜。」

▲不動產聯盟總會呼籲相關主管單位正視不動產產業鏈的問題，並關注由此衍生的不動產百工百業就業市場。（圖／記者陳筱惠攝）



為協助受衝擊的產業度過難關，行政院隨即推出880億元的出口供應鏈支持方案，林正雄說：「但我們仍未見政府對於超過百萬名房地產從業人員生計，做出相對應援助、或信用管制鬆綁的機制。在此情況下，聯盟總會呼籲相關主管單位正視不動產產業鏈的問題，並關注由此衍生的不動產百工百業就業市場。」

即將在巨蛋首排推案的磐興建設，此次開案也直接宣布「全場封盤」，只接受粉絲、過去的已購客預約，暫時不對外開放。

磐興建設總經理游金洲表示：「近年住宅市場已逐步從單一規格或品牌競賽，轉為回應實際使用情境的整體設計思維，特別是在高資產自住客層中更為明顯。我們觀察到，現在購屋者更開始關注建材等級，市場冷卻並非壞事，也有望建築回到住宅本質。」

▲即將在巨蛋首排推案的磐興建設，此次開案也直接宣布「全場封盤」，只接受粉絲、過去的已購客預約，暫時不對外開放。（圖／記者陳筱惠攝）

林正雄對於市況則提出：「其實台灣房地產還是具有相當韌性的市場，產業根基與體質並不薄弱，在短暫蕭條的時刻，仍鼓勵有自住需求的消費者趁此「危機入市」，因為房市的景氣循環本就潮起潮落。春去春總會再來，只要有需求，每個時候都是進場的好時機。」

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