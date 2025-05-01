砸4500萬「買198個停車位」！3年後翻倍賣被罵黑心…她無奈吐心聲

▲女子花4500萬買下社區停車位，多年後打算翻倍賣出。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

很有生意頭腦！大陸湖南長沙一名王姓女子花了近1000萬人民幣（約4500萬新台幣），買下社區的198個停車位，多年後社區變得繁華，停車也變得困難，王女便打算將手中的停車位價格翻倍賣出，結果被其他住戶罵黑心，甚至找來調解員，結局也曝光了。

綜合陸媒報導，長沙一個社區在2019年時還在開發初期，路邊可以免費停車，因此住戶們都不願買車位，唯獨王女花了1000萬把198個車位給買下，當時每個車位是5萬人民幣（約23萬新台幣），這個舉動被不少人取笑。不過，隨著時間一年一年過去，社區周邊的生活機能變好，地鐵通車、大型商場進駐、學校建好了，因此社區的入住率上升，停車位的需求也增加。

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該社區2022年初開始實施嚴格的停車管理制度，若占用消防通道、亂停放會被罰款，一些住戶希望能以5萬人民幣原價購買車位，但王女開出了10萬人民幣（約45萬新台幣）的價格，引發許多人不滿，痛斥是趁火打劫：「太黑心了！」

面對指責，王女態度堅決，認為當初投資的時候被大家說傻，「現在車位升值了，憑什麼要按原價賣給你們？這是正常的市場行為」，更強調這些車位每年都按時繳交費用，「這些成本誰來算？」

由於王女沒有犯法，住戶只好轉要求出租車位。對此她提出每個月500元人民幣的租金方案，但住戶們認為太貴，希望可以降到300元人民幣，否則就繼續投訴。雙方僵持不下，只好請調解員從中協調。

經過多輪協商，王女最後同意以8.6萬人民幣（約39萬新台幣）的價格出售車位，比原價上漲72%，她表示「這是最後的讓步」，如果住戶還想得寸進尺，她寧願不賣。

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