疫情前買房！他嘆「沒什麼漲幅」　網點出2原因：買錯而已

▲原PO在疫情前就買了透天厝。（示意圖／取自Stocksnap）

記者曾筠淇／綜合報導

有些人買房是自住，也有人是想投資。近日就有網友發文表示，他曾耳聞，若在疫情前買房，現在都賺翻了，然而他入手的兩間30年透天厝，漲幅卻都不如他預期，是不是屋齡到了30年，就不太會漲了？貼文曝光後，引起討論。

這名網友在Dcard上，以「房子買錯是不是就投資失敗了」為標題發文，提到很多人都說，只要在疫情前有買房，現在都會賺翻。他在疫情之前就已經入手2間屋齡30多年的透天厝，當時房價約莫1000萬元，然而幾年過去，卻只漲了200萬、300萬而已，距離2000萬元還有一段距離。

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因此原PO就不禁質疑，是不是根本沒有所謂的疫情前買房，現在就會賺翻的說法？同時他也想知道，是不是房子屋齡超過30年，就不太會漲了？即便遇到通膨也沒什麼用？

▲在疫情前買房，真的就會賺翻？（示意圖／取自Pixabay）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「很簡單呀，地點不好，會一直漲的地方就是這個地方有有錢人持續移入，反向也是」、「我是不覺得都賺爛，主要還是地點」、「買錯地方而已」。也有網友認為，「這樣快40年的誰要買，現在夯的是預售屋」、「40年郊區透天，你自己都不想買的物件，期待能高價脫手」。

還有網友表示，「房子漲幅本來就不高，長期報酬輸股市很多，自住買房有安心感ok，買房賺價差別想了」、「因為你那時買在蛋黃，真蛋黃的漲幅來就不高，那時候要買蛋白、蛋殼的物件，幾年後才有賺頭」、「你一開始購買的需求比較重要，只是想投資真的尷尬了，但要自己居住的話，我覺得你也沒虧到哪去吧」。