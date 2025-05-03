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長輩膝蓋不適「考慮賣透天」換電梯大樓！過來人勸退　曝2招解方

▲▼小港千萬透天別墅。（圖／記者陳建宇攝）

▲原PO考慮在透天裝電梯。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

許多家中有老人須照顧的民眾，在買房時會將有無電梯設施納入考量，一名網友表示，婚後跟妻子還有父母住在一棟四樓透天厝，是長輩留下的祖厝，隨著父母年齡增長，考慮裝電梯，讓父母方便上下樓，也想說賣掉換一間社區大樓。對此，信義房屋專家表示，電梯不是說裝就可以裝，還要考量很多問題。

有網友在Dcard發文，「長輩年紀大，選透天還是社區大樓？」與妻子和父母同住在台中的一棟四層樓透天厝中，這是祖輩留下的房子，隨著父母年齡漸長，膝蓋開始出現不適，原本爸媽的房間在2樓，考慮搬到1樓，但1樓有客廳跟廚房，空間會混在一起，如果有客人來，空間也會變小。

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原PO表示，如果賣掉透天安裝電梯大樓，新的電梯大樓扣掉公設，室內很難超過25坪，「三代同堂有點侷促，但又擔心爸媽如果有天跌倒怎麼辦？還是安裝樓梯升降椅，繼續住透天？」

貼文曝光，網友建議留下透天厝，「我勸你是不要搬，住大樓遇到爛鄰居的機率真的太高了」、「三代同堂，大樓室內25坪，你絕對會哭」。網友建議裝電梯，或是將父母房間改到一樓，「沒有違建的老透天，可以申請加裝電梯，政府有補助，樓梯升降椅還沒有補助」、「原本我爸也想過賣透天，後來是決定裝樓梯升降椅」、「裝樓梯升降椅正解，千萬不要賣透天，絕對會後悔」、「一樓改成房間，二樓客廳廚房，飯菜可以拿到一樓一起吃」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，一樓改成孝親房，並且裝電梯是最好的辦法，不過電梯不是說想裝就能裝，是個大工程，建議屋主先評估安裝費用、空間大小、牆壁結構問題、有沒有留電梯井等，以及未來電費、保養費都很可觀。

關鍵字：家庭長者電梯透天大樓

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