羅東坐實宜蘭最熱房市交易點　單價已破4字頭

▲羅東新轉運站預計9月正式啟用，啟用後，市區公車各路線將於新轉運站停靠。（圖／業者提供）

記者陳意雯／綜合報導

羅東新轉運站預計9月正式啟用，啟用後，市區公車各路線將於新轉運站停靠，東森房屋羅東交流道加盟店東廖紀勛表示，新轉運站落在羅東後火車站商圈，後站商圈發展潛力強，交通便利，接上國道五號僅需5分鐘，抵達台北只要1小時。隨著新轉運站完工，將再湧入一批公交通勤族，坐實宜蘭最熱房市交易點寶座，單價已突破4字頭。

廖紀勛說到，其實整個羅東鎮房市交易都相當熱絡，以北成國小與公正國小周邊來說，住宅剛性需求高，新案林立，近6個月內，北成路上華廈最高成交單價來到31萬元，而公正路上則有電梯大樓在去年底以單價30萬元成交，顯見房價緩緩攀升。

另，後火車站旁新成屋建案「誠峰裸東」，近2年平均成交單價29萬元，該案二期「裸東Plus」緊鄰宜蘭第二行政中心，環境清幽，發展完善，開價來到每坪38萬元至45萬元。

宜蘭每年房價緩緩上漲，加上近幾年「高鐵延伸宜蘭計畫」、「宜蘭至羅東鐵路高架化」、「國道五號增設冬山交流道」及「國道五號銜接蘇花改公路計畫」等交通議題，廖紀勛說：「假設這些交通建設計畫都落實，宜蘭就真的成為台北後花園了。倘國五銜接蘇花改計畫建設完成，花蓮人可能湧入宜蘭作為中繼站，為使往來台北更方便，房市熱度再升。」

羅東後站商圈為政府建設重心，除詩肯柚木與寶雅進駐外，麥當勞與知名美式咖啡連鎖店等餐飲品牌也都將進駐，廖紀勛推薦，考慮入主宜蘭的民眾可參考此區段，交通便利、商業繁榮，增值潛力高，可期待未來房價爆發性的正向走勢。

▼東森房屋羅東交流道加盟店東廖紀勛表示，隨著新轉運站完工，將再湧入一批公交通勤族，坐實宜蘭最熱房市交易點寶座。（圖／業者提供）