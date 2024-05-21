嘉義宮主誠心要賣降3000萬　現主時開價1.5億找有緣人　

▲嘉義中埔鄉的保安宮開價再打8折，降價3000萬元，以1.5億元誠意求售。（圖／翻攝自Facebook／嘉義自售屋買賣）

記者張雅雲／高雄報導

賣房不稀奇，但賣廟就很罕見。嘉義中埔鄉的保安宮，今年初有房仲在網路論壇PO文開出1.8億元求售，指出宮主曾受保生大帝庇祐賺錢，因此獨自耗資上億元興建，尋求有緣人接手，現在開價再打8折，降價3000萬元，以1.5億元誠意求售。

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原PO近期在臉書《嘉義自售屋買賣》PO文求售保安宮，該廟位於嘉義縣中埔鄉台18線，近中埔交流道，聯外交通便利，地坪約1322坪、建坪42.17坪，土地使用分區為特定農業區農牧用地。

銷售資料指出，該廟為1999年興建，供奉保生大帝、關聖帝君、玉皇大帝等神明，廟內並使用原木檜木雕刻，華麗建造如藝術博物館，因宮主曾受保生大帝庇祐賺錢，獨自耗資上億元興建。

今年初曾以1.8億元尋求有緣人接手，因誠心要賣，再降價3000萬元，現在打8折開價1.5億元，換算地價單坪約11.3萬元。

▲該廟為1999年興建，供奉保生大帝、關聖帝君、玉皇大帝等神明。（圖／翻攝自Google Maps）

有網友直接在留言約房仲表達想看屋，也有網友直言「連廟都賣真的是奇葩。」銷售房仲表示，地主有私人的考量不方便透露出售原因，已帶看過多組預約民眾，想看的原因五花八門，除了看熱鬧的網友，也有買家詢價，大多主要是以地點為考量。

住商不動產嘉義興嘉加盟店副總李蔡麗卿表示，中埔鄉農地目前行情落在5~10萬元，該廟緊鄰大馬路交通方便，土地價格算是略高於行情，不過仍有地上建物的附加藝術價值，該廟造價高昂，加上一般這類宮廟的地上建物難以搬遷，多是廟方、或是信眾較有興趣購買，購買族群較受限。

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