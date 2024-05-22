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台中「最豪辦公樓」賣破100億　2法人包層、包商場手骨最粗

▲▼七期鳥瞰,市政路鳥瞰,房市鳥瞰,台中鳥瞰 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲七期為台中商辦市場交易主力。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中近年產業轉型招商有成，由豪宅一哥推出的最豪辦公樓預售案「聯聚中維大廈」10個月賣破100億元，其中最大咖法人為頂樓5戶包層，合計總金額5.98億元，次高則是以5.65億餘元打包帶走的商場。信義房屋專家表示，七期為台中商辦市場交易主力，交易量佔比近一半。

《地產詹哥老實說》EP205／多做一動作！賣房價差數百萬　打破「陽台補登」3大錯誤迷思

台中七期一棟棟商辦大樓拔地而起，化身中區重要的豪辦聚落，由豪宅一哥推出的最豪辦公樓預售案「聯聚中維大廈」，2023年7月進場至今僅10個月，高單高總價，卻賣破100億元，且不乏包層、包商場的大咖法人買家。

▲▼台中,聯聚建設,商辦,隈研吾,聯聚中維大廈,包層,創新高 。（圖／聯聚建設提供）

▲豪宅一哥推出的最豪辦公樓預售案「聯聚中維大廈」賣破100億元。（圖／記者陳筱惠攝）

據實登揭露，「聯聚中維大廈」主打80~150坪，已成交105筆（含商場），總成交額已經突破100億元大關，撇除商場，每戶平均成交行情來到9千萬大關。其中頂樓42樓、共5戶由同一買家包層，合計總金額5.98億元，換算每坪單價站上8字頭、達81.2萬元，據傳買家為國內知名零售業者。

另外，「聯聚中維大廈」另外有一座4層樓高商場，坪數722坪，扣除車位單坪價格近84萬元。同樣也是法人買家以5.65億元打包帶走。

▲▼聯聚中維,江韋侖,隈研吾 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲隈研吾（左2）生涯最高的代表作品，讓他在不到3個月，炫風訪台3次，現勘「聯聚中維大廈」基地。（圖／業者提供）

加上「聯聚中維大廈」係與國際建築大師隈研吾合作，這棟建築總高度208公尺、隈研吾生涯最高的代表作品，讓他在不到3個月，炫風訪台3次，現勘聯聚中維大廈基地。

信義房屋七期重劃店温俊豪分析：「七期為台中商辦市場交易主力，交易量佔比近台中一半，除企業為提高國際競爭力，需要一個氣派辦公室外，過去傳統產業二代也傾向廠、辦分離趨勢，造成需求，從目前政府打房政策來觀察，商用不動產相對住宅更來得有利，無論是自用、收租，從長期持有來看，都具備一定增值效益。」

▲▼七期鳥瞰,市政路鳥瞰,房市鳥瞰,台中鳥瞰 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲政府打房政策下，商用不動產相對住宅更來得有利，無論是自用、收租，從長期持有來看，都具備一定增值效益。（圖／記者陳筱惠攝）

不讓豪辦專美於前，同樣位於市政路的微型商辦預售案「市政萬象廣場」則是推出25~45坪產品，以主力總價2500萬元左右切進商辦市場，據實登揭露，僅自3月底至4月，短短1個月時間就成交66筆，最高單價為20樓、總面積50.50（含車位7.49坪）總價3567萬元、拆算單價來到76.8萬元。

另外，七期還有允將建設「TST台灣之鑽」，基地位置就在台中新光三越與台中大遠百之間，規劃打造樓高40層，產品規劃60至500坪，總銷150億元摩天商辦預售案。

資深房仲廖香婷認為：「未來5年將是七期商辦熱潮最盛的時間，不過從推案也能觀察到，商辦市場Ｍ型化的趨勢也越來越明顯，豪辦採用彈性空間，每單位跨距拉大以符合企業主需求，而主攻新潮流的微型商辦則壓低坪數與總價，搶攻創業市場。」

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關鍵字：台中商辦七期聯聚中維大廈投資台灣轉型招商

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