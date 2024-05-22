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她頭期款「存到800萬」還是買不到新竹房！網見1關鍵：不是給你買的

▲桃園市丁姓男子今年4月間以「看夜景」為由，邀約女子共遊，但隨後上摩鐵與女子嘿咻後挨告。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／視覺中國CFP）

記者朱祖儀／綜合報導

近年來新竹房價飆漲速度相當快，但即使有錢也不見得買得到？一名女網友透露，他們家年收約400萬，好不容易存到800萬頭期款，結果看到一間不錯的房子，問了之後才知道，頭期款竟然要1000萬，房仲還說「新竹就是賣方市場，這價格很正常」。文章曝光後，不少人點出關鍵，「那是給投資客賺差價的，不是給你買的」。

原PO在Dcard發文表示，他們家年收入約400萬，努力存頭期款想要有一個自己的家，好不容易存到800萬，並看到一間很喜歡、總價也能負擔的房子，距離公司騎車約30分鐘。未料房仲卻告知，頭期款要1000萬，「在新竹就是賣方市場，跟台中台北不一樣，這頭期價格很正常」，她不禁感嘆「這案例讓我覺得每天努力工作 ，好像都達不到買房的要求」。

從對話中也看到，房仲告知，承購方購買價為2045萬，銀貸1431萬，外管費建商暫定20萬，若開價以2580萬計算，因為已繳472萬元，因此買方須自備1007萬，以上不含外管費20萬及2%房仲費。

▲▼。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO被告知，自備款至少要1007萬元。（圖／翻攝自Dcard）

不少網友紛紛留言，「年收400萬還買不到，別鬧了，多看看多做功課吧」、「年收400萬可以買很多中古和預售屋的房子了」、「怎麼不直接買預售，頭期就不用這麼高了」、「雙薪400萬不會買不起，是你功課還沒做好還不會買」。

▲▼領錢,鈔票,ATM,一疊千鈔。（圖／記者劉維榛攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者劉維榛攝）

也有人指出問題點，「是因為你看的是轉約，自備才這麼貴吧，因為屋主要賺的是現金，請仲介不要推預售轉約的案件給妳就好」、「不要看轉約的房子，大部分都是投資客想賺價差現金的，法律甚至規定去年中以後簽的預售禁止轉約了，不是看轉單的根本不用那麼多自備款，800萬很夠了！！！」「不要看轉約的房呀！！！轉約的自備款=賣方已付給建商的錢+他想賺的價差，所以一定會超貴…你要看『已成屋』的房子，自備20%你就可以有很多選擇了」。

事實上，新版《平均地權條例》於去年7月1日上路，目的要打擊房地產投機、炒作，其中就包括「限制預售屋與新建成屋換約轉售」，這部分是為了防杜透過換約方式加價轉售，進行短期炒作、牟利，子法訂定轉售原則，簽約後需「發生重大事故才能換約」。

「發生重大事故」種類包括，一、本人因非自願離職且逾6個月未就業；二、本人或其家庭成員罹患重大傷病或特定病症須6個月以上全日照顧；三、本人或其家庭成員之房屋，因災後毀損而不堪居住、須另行租屋；四、本人或其家庭成員發生意外事故，致第三人重傷或死亡；五、買受人死亡，繼承人無意保留；六、共同買受人間之轉售或讓與。

關鍵字：新竹房價頭期款房仲雙薪

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