彰化「這條路」爆發性十足　專家：路寬夠建設意願高

▲彰化大埔路延伸至火車站區段，目前幾乎飽和沒有足夠用地可以發展，金馬路周邊因此成為集中開發重點。（圖／業者提供）

記者陳意雯／綜合報導

彰化大埔路延伸至火車站區段，目前幾乎飽和沒有足夠用地可以發展，金馬路周邊因此成為集中開發重點，其東側屬於都市計畫內住宅區，已存在相當多的住宅，而彰化交流道特定區主要區域以金馬路西側農業區延伸，涵蓋「彰化市、和美鎮、秀水鄉、花壇鄉」四區，具備交通優勢，政府喊著「創造新市鎮」的口號，計劃將農地編列成住宅、商業用地、學區及公園。

東森房屋彰化金馬加盟店副理方冠喬指出，現階段彰化市一般道路6米寬，假設無自地退縮的情形蓋樓，照規定「樓層高度不得超過基地前道路寬度的1.5倍＋6公尺」，蓋不到6層樓，對建商相當不划算，都更屬實不易。而金馬路28米路寬，且基地產權單純，在路寬足夠的情況下，讓建商擁有更多彈性去增加建築高度，進度也相對較快，建設意願也就相對提高許多。

方冠喬表示，金馬路二段上，不僅有跨國餐飲集團進駐，更擁有大型連鎖超市、藥妝店、學校及公園，是彰化市民非常重要的生活樞紐；金馬路連結彰化市區與人口密集度第二高的和美鎮，又靠近彰化交流道及與通往台中烏日區的大度橋，吸引許多通勤族入主，中古電梯大樓成交單價在近3個月內來到每坪19萬元，2字頭已是觸手可及。

而金馬路周邊房市透過交流道特定計畫持續壯大，政府積極加強對該區域的基礎建設，包含道路擴建、交通改善、綠地規劃等，未來將會有更多商業廠辦進駐，就業人口提升亦會提高周邊住宅的剛性需求，隨之而來的就是住宅大樓崛地而起。

隨著台中捷運綠線延伸在1月底核定，計畫終點站將與彰化鐵路高架化金馬站共站，帶動中彰兩縣市共榮發展。該建設除增加通勤、通學便利性及假日休憩的效益，為彰化帶來的人口紅利想必十分可觀。

方冠喬說：「隨著區域綜合水平的提升，土地單價從10年前的2字頭，到4年前的6字頭，再到近兩年已有建商開出8字頭獵地，總結來說，彰化房地價格目前是穩步上升、蓄勢待發。」

▼東森房屋彰化金馬加盟店副理方冠喬指出，金馬路28米路寬，讓建商擁有更多彈性去增加建築高度，建設意願相對提高。（圖／業者提供）