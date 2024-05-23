中科10年塞進5萬人　2生活圈年交易量超過千戶

▲中科進駐不只助攻台中市整體人口持續成長，連帶周邊房市需求都相當暢旺。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

中科就業人口突破5萬人，據中科管理局資料統計，2024年4月就業人口已來到5萬4362人，其中，以台中園區人口數3萬8790人最多。信義房屋專家表示，在成屋市場中建商品牌較好的社區，已有5字頭成交紀錄，就連國宅交易也十分熱絡。

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中科進駐不只助攻台中市整體人口持續成長，連帶周邊房市需求都相當暢旺，近年來更因台積電的積極擴廠，且將設置最先進製程，再添「逐台積電而居」的話題。

▲2014年中科就業人口僅3萬1977人，到了2024年4月就業人口已來到5萬4362人。

據《樂居》統計顯示，中科生活圈、東海生活圈近1年房價漲幅都在26%以上，且銷售中的建案格外稀缺。

預售部分指標案有「精銳WORLD」、「寶輝THE TOWER」等。前者實登揭露119筆，每坪均價為53.4萬元，後者最高單價則已來到每坪76.79萬元，榮登區域最高價。

▲中科生活圈、東海生活圈近1年房價漲幅都在26%以上。

「精銳WORLD」專案經理涂凱迪指出：「台積電議題確實吸引中科人才與高端置產客群，更積極布局中科房市。再加上大台中建設議題多元，如捷運藍線、好市多增開第三店等，中科周遭區域發展前景相當明確。」

信義房屋中科東大店專案經理陳泱儒認為：「產業擴張、帶來中科周邊強大的居住剛需，讓中科地區並不太受外界大環境干擾。以西屯區中科來說，除科技買盤，台中工業區也有超過4萬的就業人口，還有榮總、澄清醫院的醫護買盤。」

▲在成屋市場中建商品牌較好的社區已5字頭成交紀錄，市場呈現僧多粥少的情況，也因為釋出量很少，物件成交速度相對較快。（圖／記者陳筱惠攝）

陳泱儒表示：「在成屋市場中建商品牌較好的社區已5字頭成交紀錄，市場呈現僧多粥少的情況，也因為釋出量很少，物件成交速度相對較快，觀察市況，近幾年中科商圈開建商物件規劃多以小家庭、年輕族群為主，區域內主力房型為2~3房產品。」

不過他認為，在高房價與單身科技業增多的情況下，未來有1房1廳產品或許有望成為主流。

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