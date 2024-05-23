店倒賣房賣車「老婆拿40萬跑了」　男租屋痛哭！網傻：贏很多人

▲前妻不願與原PO同甘共苦，拿了40萬就跑了。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「到底做錯了什麼？」一名男網友透露，他有車有房還娶妻、創業開店，無奈疫情重擊生意，「店收了，車、房也賣了」，後來他找工作又跑外送，老婆卻嗆一句「再下去看不到未來」，無情拿了40萬離婚，如今原PO存款剩9萬，崩潰求助「為什麼會變成這樣？」引發全場驚呼「你還有9萬，已經贏很多人了！」

一名網友在臉書《匿名公社》表示，好不容易結婚成家，還創業開店，無奈碰上疫情攪局，一夕間只能把資產變現，「店收了，車、房也賣了！」

卸下老闆身分後，原PO也重新振作找了一份月薪4萬5000元的工作，下班兼職外送，一天只睡3小時，殊不知老婆撂下一句「再下去看不到未來」，就偷拿40萬跑掉了。

面對事業、婚姻慘觸礁，讓原PO鬱卒又崩潰喊話，「35歲了，身上僅剩9萬塊，下班回到空空的出租房，眼淚還是忍不住地流，反省著到底做錯了什麼？為什麼會變成這樣？」

文章曝光後，網友紛紛安慰，「至少你月薪還有4萬5及9萬存款，很多人到35歲沒存款外還負債」、「只要願意活下去，都會有機會爬上去」、「沒小孩、沒負債、單身才35歲，好好重新享受生活」、「只剩一人，一個月45000元夠用了，用40萬認清一個人，算值得了」、「你還有9萬，已經贏很多人了」、「人只要活著就有希望」。

也有過來人說，「我35歲、負債389萬也走過來了」、「加油，當初我帶兩個孩子離開...身上沒半毛錢，只要自己肯拚，以後一定會越來越好」、「我也35歲真羨慕你還有9萬，我還負債300多萬」。