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中壢好市多商圈「盛竑時代」一筆箍結構花園住宅

▲▼桃園,盛竑時代,好市多。（圖／盛竑時代提供）

▲跟著好市多的選址眼光總能精準鎖定潛力生活圈。（圖／盛竑時代提供，下同）

記者楊智雯／桃園報導

選擇居住環境時，交通便利、生活機能完善與就學環境是民眾最重視的三大考量，觀察周遭的賣場也可以看出端倪，美式大型賣場好市多就是鎖定交通動線便捷及臨主幹道地段便利、人口快速成長、就業機會多的地點開店，跟著獨到的選址眼光總能精準鎖定潛力生活圈。位在桃園市中壢、新屋區的過嶺生活圈，區域內不但坐擁高鐵特區的房價溢出效應，生活機能充足，就連學區也很完整，人潮自然湧入，被視為蓄勢待發的潛力股，而位於此區最新預售案「盛竑時代」，步行約2分鐘可到好市多，周邊有全聯、麥當勞、達美樂等等連鎖店，鄰近主要交通動脈，串連就業商圈，是置產成家首選！

▲▼桃園,盛竑時代,好市多。（圖／盛竑時代提供）

▲3D外觀示意圖。

挾著生活機能交通便利及生活機能成熟兩大優勢， 過嶺生活圈的「盛竑時代」近期備受青睞，幼教學區、連鎖超市等生活機能一應俱全。從交通來看，距離台66線只要約3分鐘，約10多分鐘到中壢市區及桃園高鐵特區機場捷運A19站，大幅提升上班就業的通勤便利性，成熟的交通網絡，發展前景備受看好。

成家立業後隨著孩子出生，托嬰、幼兒園、國小、國中等一路的教育問題是每位家長的重要考量，過嶺生活圈內學區也免操煩，中壢過嶺托嬰中心、過嶺非營利幼兒園、頭洲國小、過嶺國中等學區都在附近，小孩從出生到長大的照顧、求學都兼顧到了，充滿綠意的頭洲魅力公園、新屋公二公園也能滿足民眾們的休閒需求，三代同堂的宜居環境不虞匱乏。

盛築團隊在台中累積不少口碑作品，繼台中北屯盛築松築、台中太平盛築豐築、台中北屯盛築松築瓚、彰化盛好大苑建案，「盛竑築硯」也在湖口王爺壟重劃區引起熱潮後，延續大器規劃、職人強項打造「盛竑時代」，基地佔地千坪，四面臨路，每面的棟距至少約20米以上．兼具隱私性與景觀棟距，規劃為4棟247戶住家、9戶店面，戶外有約470坪大花園，內部規劃健身房、韻律教室、兒童故事屋等九大全齡化公設，呈現出細膩的生活品質，此外，車位配置一應俱全，264個平面式汽車位，足以一戶一車位，方便居住需求；從空間規劃到細節設計，盡顯建築團隊的用心，讓「盛竑時代」在眾建案中脫穎而出。

▲▼桃園,盛竑時代,好市多。（圖／盛竑時代提供）

▲書香閱覽室公設示意圖。

台灣位處於地震帶中，為使住戶買得安心，住得開心，「盛竑時代」建案地上一、二層施工採用「一筆箍」結構安全工法，在地震搖動發生時，「一筆箍」擁有一體成形、抵抗拉扯的特性，並牢牢圍束、穩固柱體主筋系統，提升建物耐震安全。

「盛竑時代」坪數規劃26~46坪，格局規劃2～4房，受歡迎的27～29坪2房格局，是市場上少見的2房雙衛浴，大面寬客餐廳、主臥室設計獨立更衣空間、獨立廚房空間等大器規劃，動線佈局合理住起來更舒服，連建材使用也很用心，戶戶配備櫻花廚房三機、TOTO衛浴、永欣氣密窗、樂奇四合一暖風機、安住牌三合一電子門鎖等宜居設備，地板使用樂邁SPC石晶木地板及降噪處理，符合最新樓板降噪規範，讓住戶回到家盡享賓至如歸的舒適自在。

▲▼桃園,盛竑時代,好市多。（圖／盛竑時代提供）

▲兒童故事屋公設示意圖。

一直以來優質商圈及便利交通的建案都很搶手，與中壢市區及高鐵特區相比，過嶺房價仍相對CP值高，又有生活機能成熟、交通便利等利多，能共享高鐵特區與航空城計劃發展紅利，未來的增值也具想像空間，極有潛力的預售建案「盛竑時代」預計2025年第1季交屋，吸引首購、在地客佈局卡位！

盛竑時代
接待會館：桃園市新屋區民族路六段533號旁
格局：2~4房
坪數：26~46坪

關鍵字：桃園盛竑時代好市多

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