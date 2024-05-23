買房也要配貨？　預售案場傳「買3房才能配2房」

▲近期北中南預售市場由持平轉熱，賣方力道強勁，在市場上出現以往過去名錶、奢華精品才有的「配貨制」，示意圖。（圖／資料照）

記者陳筱惠／台中報導

房市再現怪象，近期北中南預售市場由持平轉熱，賣方力道強勁，在市場上出現以往過去名錶、奢華精品才有的「配貨制」，不少網友也傳出「要買3房才能配2房」的現象，對此專家表示，因為這類銷售情形屬於自由經濟市場，也沒有涉及欺騙、哄抬，買方可選擇接受或爭取。

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近期北中南預售市場由持平轉熱，預售屋市場出現所謂「配貨制」，實際詢問業界人士，對方表示：「其實是因為房屋單價拉高後，市面上符合大眾預算的2房產品缺貨，以25坪左右規劃的2房產品，可說是殺紅了眼。」

至於出現配貨制，他則認為：「這是代銷業者的銷控手段，因為2房搶手一下子就售罄，3房因總價問題銷售速度變慢，在銷售面上會希望同時俱進，因此『配貨』是配在現場銷售人員手上，並非對購屋族進行配貨。」

▲目前游資多轉進房地產加上高房價，讓符合總價預算的2房產品大缺貨，示意圖。（圖／記者陳筱惠攝）

除了「2房尬3房」的配貨形式，也出現「店面尬住宅」，在有地利條件之下的新預售案，店面奇貨可居，代銷預期店面銷售供不應求時，也會祭出要買店面的條件，也要同時購入同一建案的住宅。

市場人士說：「不論是哪種形式，2戶不一定是要同一人名，而目前游資多轉進房地產無可厚非，也因此波銷售回熱，業界也都人人自危，不希望房市熱度浮上檯面，更有不少人擔心政府將再會有新的打房動作。」

對此，《住展》雜誌企研室總監陳炳辰透露：「該現象同樣表現在高房價的北台灣，雖然沒有明確的類似配貨狀況，但案場也是會有銷況管控，比方說3房產品銷售到一定量體，才會配比2房或小坪數物件釋出。」

也不少人質疑這樣的捆綁銷售是否觸及法律問題，陳炳辰說：「因為這類銷售情形屬於自由經濟市場，像是封盤也是一種管控銷況的方式，沒有涉及欺騙、哄抬，買方可選擇接受或爭取，倒也沒有太多法律爭議。但也建議如果有不在合約內容的往來，無法保證後來結果，買方仍得留意勿被熱況沖昏頭。」

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