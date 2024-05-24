女主播租屋崩潰「埋下買房決心」　喊話同齡人：頭過身就過

▲主播林姍亭一人住在板橋江翠北重劃區53坪的新家，規劃3房，空間相當寬敞 。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

「租房很痛苦，大學時就埋下買房的決心！」主播林姍亭分享，從租屋到買房的過程，以及一路上的心境轉折，此外她帶著記者參觀剛入住的新家，坦言6年前預售買進時也曾擔心買貴、跌價，相當焦慮，但事實是從4字頭漲到每坪75萬元，並喊話年輕人勇敢買房，頭過身就過。

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現任電視台主播林姍亭35歲，自北上讀大學開始，便開啟10多年的租屋歷程，研究所畢業進入職場後，為了省錢，也繼續和朋友合租在板橋的5層公寓，回憶起過去滿是心酸。

林姍亭說：「老房子屋況真的差，各種嚴重漏水，有一次梅雨季整個天花板在滴水，搞得整張床都濕了。」另外，與室友合租也容易產生摩擦，她說：「租房子就是想省錢，夏天捨不得開冷氣，有次回家發現室友偷開，為此大吵了一架。」

居住環境與生活品質上的折磨，也讓林姍亭在求學時期，就埋下一定要趕快買房的決心，因此畢業後選擇擔任房產記者，希望在工作的過程中，能更了解房地產，好讓自己買到心儀的房子。

「花了4年，看了200多間才終於買到！」林姍亭說，因為地緣性關係，買房主要鎖定板橋區，需求是希望安靜、生活品質好一些，且考量到未來的增值性，因此首選重劃區的新案，4年間陸陸續續看了上百案，最終在27歲才入手當時江翠北的預售案「遇東騰」。

▲林姍亭花了4年時間看房，才買到最心儀的房子，近期剛裝潢好入住。（圖／記者項瀚攝）

林姍亭表示，決定要買哪一間房之前，除了很多條件因素要衡量，緣分也非常重要，「我看了那麼多案子，就是沒感覺，直到6年前進到『遇東騰』案場，走進樣品屋，出現很強烈的套入感，覺得非它不可，2週內就來簽約了。」

林姍亭說，6年前預售時簽約價格是每坪47萬元，總價約2700萬元左右，「買下去之後，也曾擔心跌價，蠻焦慮的，瘋狂查附近的實價登錄，陸續看到5字頭就覺得穩了，我們社區現已來到75萬元，長期而來房價從沒跌過。」





▲「遇東騰」成交單價以來到75萬元行情，與林姍亭6年前購入有很大的價差。（圖／記者項瀚攝）

想給年輕人什麼買房建議？林姍亭說：「第一件事情就是立刻去看房，哪怕覺得自己預算不夠，也要出門去看房，至少更了解市場行情以及相關知識，心裡會踏實一點，也更有目標。」

林姍亭觀察，有些人其實收入不低，卻抱怨自己買不起房，其實是把貸款壓力想得太重了，「很多時候其實就是『頭過身就過』，必須給自己適度的壓力。」

林姍亭認為，花個3年時間，吃力一點，把頭期款存到150萬元，就可以出手買房，先從老一點、小一點的開始，之後再慢慢換屋，以後一定不會後悔的。

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