ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

女主播租屋崩潰「埋下買房決心」　喊話同齡人：頭過身就過

▲▼ 主播林姍亭 。（圖／記者項瀚攝）

▲主播林姍亭一人住在板橋江翠北重劃區53坪的新家，規劃3房，空間相當寬敞 。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

「租房很痛苦，大學時就埋下買房的決心！」主播林姍亭分享，從租屋到買房的過程，以及一路上的心境轉折，此外她帶著記者參觀剛入住的新家，坦言6年前預售買進時也曾擔心買貴、跌價，相當焦慮，但事實是從4字頭漲到每坪75萬元，並喊話年輕人勇敢買房，頭過身就過。

《地產詹哥老實說》EP206／千萬內買得到2房！　首購新天堂「紅樹林跟你想得不一樣」

現任電視台主播林姍亭35歲，自北上讀大學開始，便開啟10多年的租屋歷程，研究所畢業進入職場後，為了省錢，也繼續和朋友合租在板橋的5層公寓，回憶起過去滿是心酸。

林姍亭說：「老房子屋況真的差，各種嚴重漏水，有一次梅雨季整個天花板在滴水，搞得整張床都濕了。」另外，與室友合租也容易產生摩擦，她說：「租房子就是想省錢，夏天捨不得開冷氣，有次回家發現室友偷開，為此大吵了一架。」

居住環境與生活品質上的折磨，也讓林姍亭在求學時期，就埋下一定要趕快買房的決心，因此畢業後選擇擔任房產記者，希望在工作的過程中，能更了解房地產，好讓自己買到心儀的房子。

「花了4年，看了200多間才終於買到！」林姍亭說，因為地緣性關係，買房主要鎖定板橋區，需求是希望安靜、生活品質好一些，且考量到未來的增值性，因此首選重劃區的新案，4年間陸陸續續看了上百案，最終在27歲才入手當時江翠北的預售案「遇東騰」。

▲▼ 主播林姍亭 。（圖／記者項瀚攝）

▲林姍亭花了4年時間看房，才買到最心儀的房子，近期剛裝潢好入住。（圖／記者項瀚攝）

林姍亭表示，決定要買哪一間房之前，除了很多條件因素要衡量，緣分也非常重要，「我看了那麼多案子，就是沒感覺，直到6年前進到『遇東騰』案場，走進樣品屋，出現很強烈的套入感，覺得非它不可，2週內就來簽約了。」

林姍亭說，6年前預售時簽約價格是每坪47萬元，總價約2700萬元左右，「買下去之後，也曾擔心跌價，蠻焦慮的，瘋狂查附近的實價登錄，陸續看到5字頭就覺得穩了，我們社區現已來到75萬元，長期而來房價從沒跌過。」

▲▼ 主播林姍亭 。（圖／記者項瀚攝）

▲「遇東騰」成交單價以來到75萬元行情，與林姍亭6年前購入有很大的價差。（圖／記者項瀚攝）

想給年輕人什麼買房建議？林姍亭說：「第一件事情就是立刻去看房，哪怕覺得自己預算不夠，也要出門去看房，至少更了解市場行情以及相關知識，心裡會踏實一點，也更有目標。」

林姍亭觀察，有些人其實收入不低，卻抱怨自己買不起房，其實是把貸款壓力想得太重了，「很多時候其實就是『頭過身就過』，必須給自己適度的壓力。」

林姍亭認為，花個3年時間，吃力一點，把頭期款存到150萬元，就可以出手買房，先從老一點、小一點的開始，之後再慢慢換屋，以後一定不會後悔的。

《地產詹哥老實說》EP206／千萬內買得到2房！　首購新天堂「紅樹林跟你想得不一樣」

關鍵字：林姍亭主播美女開箱新家買房板橋江翠北遇東騰

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

看到蟑螂千萬別打「病菌齊飛」！環境部教1招：小強爬過當場死掉

夏日炎炎百蟲生，居家環境中最常見又討厭的衛生害蟲就是蟑螂，不過，環境部表示，看到蟑螂時，千萬不能打！因為蟑螂身體常攜帶病原菌，一但讓牠肚破腸流，病菌會隨之傾巢而出。

44分鐘前

女主播租屋崩潰「埋下買房決心」　喊話同齡人：頭過身就過

「租房很痛苦，大學時就埋下買房的決心！」主播林姍亭分享，從租屋到買房的過程，以及一路上的心境轉折，此外她帶著記者參觀剛入住的新家，坦言6年前預售買進時也曾擔心買貴、跌價，相當焦慮，但事實是從4字頭漲到每坪75萬元，並喊話年輕人勇敢買房，頭過身就過。

1小時前

文心南路新店王！　醫療背景法人月花54萬吃3店面

台中捷運綠線開通後，不僅帶來顯著的商業效果，也讓租金行情扶搖直上，其中，位於八期的「登陽豐之丘」才剛交屋，隨即有大咖租客進駐，每月租金高達54萬元，創下文心南路沿線5公里新高，在地仲介則表示，捷運帶來的商圈擴張，開始從南台中延伸。

3小時前

人妻婚後「嫁進蛋黃區」！1原因崩潰了：每天都想搬出去

婚後是否要和公婆同住，困擾不少夫妻。一名人妻就說，婚後和公婆一起住在蛋黃區老公寓，雖然公婆都很開明，但同住壓力很大，每天都想著要買房搬出去，只是考量到小孩學區，加上買不起附近的房子，就只能繼續忍耐，不禁好奇是否有人和她是同樣的心情？文章曝光後掀起討論。

3小時前

鄉民指房仲遭人厭因「被知道賺多少」　業者：不透明比較舒服？

鄉民點出房仲惹人厭的原因，因這是少數賺多少錢，必須讓人知道的行業，此話引發熱議。不過，有業者直言：「透明一點不反而是好事嗎，譬如說賣二手車，車商業務賺多少錢，你根本就不知道，這樣會比較舒服嗎？」

3小時前

租約5年才花20萬裝潢！住沒2年被房東嬤趕「孫女要住」他錯愕

明明就簽了租屋長約，還住不到一半時間卻被房東趕！有網友表示，當初他要租房子時，就表明不想一直搬家，房東阿嬤便阿莎力地跟他簽了5年，原PO於是放心裝潢，前後花了20幾萬。沒想到住不到2年，房東卻以「孫女回台要住」為由要他搬走，令他超錯愕。

4小時前

高雄獨棟城堡式建築開價1390萬　現況照驚呆在地人

高雄房價愈來愈貴，近年就連老透天的開價也不斷攀升，不過高雄仁武有透天開價1390萬元，號稱開價比實登還便宜，並標榜為獨棟城堡式建築，地坪達98坪，回家還要先爬階梯，連網友都嘖嘖稱奇。

4小時前

大巨蛋、24小時誠品救松菸商圈　租金單價首見破萬行情

保養品牌以每月17萬元租松菸旁巷內店面，單價高達1萬1931元，為松菸商圈首度出現破萬行情。在地房仲表示，此租金價碼能媲美東區明星店面的原因有3，其中包括誠品24小時店與大巨蛋帶來的人潮商機。

5小時前

2房硬改1房「住得很爽」　以後沒人買？全場吵翻：一周就賣出

許多人買房，會多考慮以後好不好脫手！一名網友說，很多2房1廳室內只有15坪左右，於是動念改成1房就好，空間變大住很爽，卻又怕以後很難賣。文章曝光後，網友看法兩極化，「物件的TA變少=轉手變難」、「2房改1房上網PO一周就成交了」。信義房屋專家認為，要留意族群被限縮。

5小時前

世界級南科領航科技新盛世！政府積極提升宜居機能

台南科學園區不僅在2023年創下1兆5855億元的商業價值，更是連續三年產值破兆，站上全球半導體世界隊之首，展現獨步全球的產業領導地位。受全球AI晶片效應和3奈米製程的量產加持之下，2024年整體產業發展持續穩健成長，讓南科不僅是台南巿的驕傲，更成為超過9萬名科技精英的共同家園。

6小時前

F級「Swag女神」節目中疑走光　上衣滑落北半球…Sandy目睹秒救援

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

冷氣沒關過！過來人曝1關鍵：電..

每坪95萬！新店史上最高價出現..

新青安發威！房貸餘額年增率衝破..

台中團膳大廠倒閉連環爆　再一棟..

搶房搶瘋了？台中預售屋開案「1..

買房也要配貨？　預售案場傳「買..

彰化「這條路」爆發性十足　專家..

2房硬改1房「住得很爽」！全場..

人妻婚後「嫁進蛋黃區」！1原因..

鄉民指房仲遭人厭因「被知道賺多..

ETtoday房產雲

最新新聞more

看到蟑螂別打！環境部教1招：小..

女主播租屋崩潰「埋下買房決心」..

文心南路新店王！　醫療背景法人..

人妻婚後「嫁進蛋黃區」！1原因..

鄉民指房仲遭人厭因「被知道賺多..

花20萬裝潢！房東嬤趕人「孫女..

高雄獨棟城堡式建築開價1390..

大巨蛋、24小時誠品救松菸商圈..

2房硬改1房「住得很爽」！全場..

世界級南科領航科技新盛世！政府..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366