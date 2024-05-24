2房硬改1房「住得很爽」　以後沒人買？全場吵翻：一周就賣出

▲原PO想2房改1房，就怕住得爽，以後不好賣。（示意圖／記者許凱彰攝）



網搜小組／劉維榛報導

許多人買房，會多考慮以後好不好脫手！一名網友說，很多2房1廳室內只有15坪左右，於是動念改成1房就好，空間變大住很爽，卻又怕以後很難賣。文章曝光後，網友看法兩極化，「物件的TA變少=轉手變難」、「2房改1房上網PO一周就成交了」。信義房屋專家認為，要留意族群被限縮。

一名網友在PTT表示，就他觀察很多2房1廳1衛格局的房子，室內只有14至15坪而已，若想把一個房間拆掉，空間就能變大一些，但又怕改過的格局，未來不好脫手，好奇大家怎麼看？

底下網友搖頭回應，「不是好不好賣的問題，是賣不到你想要的價格的問題」、「2房改大套，你硬要賣2房的價格，自己住很爽沒錯，未來改回來時間成本跟錢，麻煩+複雜」、「就是預算有限才買2房，你又改成1房是怎樣」、「物件的TA變少=轉手變難」、「人生一定會換房，不要惡搞自己，以後換更大間的就好」、「有2房需求的人的預算跟1房的預算不一樣」。

不過，也有過來人實際分享，「我自己2改1，採光空間都變很好，自住幾年要脫手再輕隔間就好沒多少錢」、「看你要住多久吧，住個10-15年後賣，也要重裝潢了」、「2房改1房上網PO一周就成交了，剛好買方單身，一進來覺得空間很大就喜歡，房子乾淨清爽比堆滿生活雜物，還在裡面住的好賣」「我4改2，3000多萬2天賣掉，還是看地點啦」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，從2房1廳改成1房1廳，未來想脫手的話，關鍵來了，屋主應該會以兩房價格賣出，但格局卻不是原來的樣子，也就反映供需問題，因為族群限縮了，來了10組客人看房，可能只有3組人能接受，賣出的時間可能會拉長。