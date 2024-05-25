美髮師月存10萬「只給貸75成」　過來人曝1招：秒拉高成數

▲原PO苦惱貸款只能貸到75成。（示意圖／記者賴志昶攝）



網搜小組／劉維榛報導

許多人都希望，貸款能貸到8成！而一名網友求助，明明每月都有存10萬當作固定收入，但銀行仍只貸給他75成，因此求助過來人怎麼辦？文章曝光後，有人直言，0.5成直接信貸，手頭寬鬆就先還掉，或是直接告知不用寬限期。對此，信義房屋專家表示，可詢問房仲配合的代書，會比較知道哪一間銀行配合度高。

一名網友在臉書《買房知識家》表示，他首購族身分要買房，目前從事美髮業，每個月5日會現金存入10萬元，本以為能貸到不錯的成數，無奈代書送件後，銀行只能貸75成給他。

至於火紅的「新青安貸款」，原PO並不符合資格，因此急著跳腳求助，「有什麼辦法可以貸到8成以上，我不想找保人！」

底下網友回應，「應該是屋齡太舊了」、「換銀行問問看吧！我家人買生活機能差的地方都能貸到8成」、「問看看加上房屋壽險能不能貸8成」、「自己跑銀行詢問吧，多跑幾家一定可以，找代書你永遠不會了解問題在哪裡」、「大部份的公股銀行只能夠認報稅的收入，只能再多問問看」。

有過來人分享，「房子舊或是不在六都區就會碰到這問題，我之前買房也是，可能的方式：第一有些外商銀行願意給高一點的貸款額度，但是每家銀行對於房價估價的金額有低標，要超過才願意考慮；第二是那0.5成可以用信貸，然後之後手頭寬鬆時可以先還掉，銀行搶貸款生意，絕對會想辦法配合，我是用第二」、「我是直接告知銀行不需寬限期，核貸隔月即可繳款，因此有拉高貸款成數，但頭期還是有多留一筆預備金」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，一般來說穩定的職業，像是老師、律師、醫師與工程師，比較容易貸到高成數，以原PO的案例來說，就是多跑銀行詢問，差別就是利率問題，另可直接詢問房仲那邊的代書，哪間銀行配合度高，或是都送哪一間。