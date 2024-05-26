全台房價最貴與最便宜縣市「距離超近」　價差逾1500萬

▲全台房價最貴縣市為台北市，平均成交總價高達2252.7萬元。（示意圖／翻攝自unsplash）

圖、文／CTWANT

現在台灣房價連年上漲，讓許多年輕族群難有能力購屋，馨傳不動產智庫執行長何世昌就在臉書粉專「何世昌的房產知識Buffet+」分享，全台房屋交易總價最貴的地方毫無意外是台北市，但全台最便宜的地方，竟是與台北市車程僅約30分鐘左右的基隆市，平均成交總價相差了新台幣1590.6萬元。

何世昌提到，根據內政部統計，2023年Q4（第4季）全台各縣市房屋平均成交總價，最貴的地方為台北市，其平均成交總價高達2252.7萬元，而成交總價中位數為1850萬元。不過，令人意外的是，全台房價最便宜的地方，則是與台北市車程約30分鐘左右的基隆市，平均總價僅約662.1萬元、中位數總價約在520萬元而已。

何世昌進一步表示，台北市2023年Q4的平均成交總價、總價中位數，分別較上一季增加了117.7萬元和90萬元，再度創下歷史新猷，「台北市房價雖然貴上天，但數據告訴我們房價並未到頂天，現在北市房價正往大氣層邁進」。而距台北市相當近的基隆市，成交總價卻出奇的低，平均成交總價、總價中位數更比上季分別減少 43.8萬元、30萬元。

何世昌指出，成交總價第2高的縣市為新北市，達到1415.6萬元，較上季小降約4.7萬元；而第3名並不是台中市，而是新竹縣，平均成交總價約1352.2萬元，接著是第4名新竹市1304.3萬元，第5名才是台中市，平均成交總價為1278.2萬元、總價中位數約1100萬元；台南市則在第6名，以平均成交總價是1160.7萬元。

令人意外的是，南投縣和台東縣的平均成交總價都超過了千萬元，與高雄市的成交總價僅差距90萬元內。而在離島的金門縣，平均成交總價達到871.5萬元，相較宜蘭縣、花蓮縣、屏東縣、雲林縣、嘉義縣、基隆市等縣市還要高。

何世昌也在文末寫道，嘉義縣於2023年Q4的平均成交總價為757.6萬元，全台位居倒數第2，「但因台積電確定要到當地設廠後，房價出現慶祝行情，預期2024年的成交總價應會提高不少」。

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