恐怖房客偷看孫女、亂剪電線　屋主不續約破門驚見滿地垃圾氣炸

▲奶奶是這間房子的屋主，一年前把家中房間租給男房客。（示意圖／CFP，與本文無關）

記者詹雅婷／綜合報導

新加坡一名奶奶與孫女Jade同住，為了貼補家用就把家中一個房間出租，怎知遇上一名恐怖房客，對方不但經常偷看她的孫女、未經同意把家中烘乾機丟棄，還疑似因為決定不續約就把家中電線剪斷、房內滿地垃圾雜物髒亂不堪，讓她感到既憤怒又無奈。

8視界新聞網報導，奶奶是這間房子的屋主，一年前把家中房間租給男房客，但Jade透露，過去這段期間與此人相處起來的感覺並不舒服，對方經常趁她卸妝時偷看她，且經常只穿著內褲在家裡走動，儘管她與奶奶多次提醒對方不要這樣做，但他並沒有聽進去。

不只如此，Jade也說，對方曾經把家中一台舊烘乾機丟棄，且事前並未取得同意，宣稱有更好的烘乾機，最終只賠償500新幣（約新台幣1.2萬元）。另外，平時男房客一走出房間就會鎖房門，就連走出房間拿食物、接電話或是去廁所都會鎖上。

Jade目前還是學生，她曾多次向奶奶提議要把此人趕走，但奶奶只說家中需要這筆租金。不過前陣子已決定租約不再延長。

沒想到在租約到期之前，奶奶某日外出返家後發現屋內電線被剪斷，想找房客質問此事，但對方把房門鎖上也不接電話，奶奶便覺得情況不對，請鄰居協助破門進入房客的房間，一看才發現整個房間滿地垃圾髒亂不堪。根據Jade拍攝到的影像，地上擺滿許多塑膠瓶罐、包裝紙和雜物，床褥也被劃破。

隨著租約到期，男房客已經離開，但對方並未歸還鑰匙，為了安全，Jade已經把家中大門的鎖換掉，並報警處理。警方也已經證實接獲報案。