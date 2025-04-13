租屋處牆壁有補丁！　一掀驚見「砧板黑洞」震驚網友

▲女子發現牆上的補丁原來是塑膠砧板，用來遮擋牆上的洞。（圖／翻攝自TikTok）

記者詹雅婷／綜合報導

國外一名女子在外租屋，發現家中牆壁有一處像是「補丁」的地方，沒想到當她把這塊物體取下時才發現，原來這塊「補丁」其實只是塑膠砧板，用處是拿來遮住牆上的洞。她把這一幕拍攝下來之後上傳TikTok平台引發不少關注，短短21秒畫面的觀看次數突破160萬次。

Newsweek報導，TikTok女網友Aliena.215之所以會發現這狀況，是因為這塊「補丁」正在剝落，一掀開才知其實就是一塊塑膠砧板，砧板上面的廣告標示甚至沒有取下來。依據影片，這塊塑膠砧板已被粉刷過，顯然是為了掩蓋牆上一個不小的黑洞與拙劣的維護修繕手法。

這一幕立刻引發不少網友的討論，有的人對於這種作法感到厭惡，有的人分享關於砧板是如何被黏到牆上的看法，也有人認為或許這不是房東的問題，「這肯定是前房客做的，然後房東沒有注意到，或者是房東注意到了，但不願解決」。

房地產投資者布萊恩魯德諾夫（Brian Rudderow）表示，「我認為使用砧板來遮擋掩蓋牆上的洞是完全不可接受的作法，這大概是我在房地產這行業之中見過最偷懶的修繕方法。」

報導指出，房東採用稀奇古怪的修繕手法偷工減料並非新鮮事，不少房客也曾在社群媒體分享各種案例，像是重漆房屋期間把屋內的食物也一起重新粉刷等。部分的人覺得類似荒謬情形有些好笑，但也有人指出更深一層的問題，那就是對出租房屋的疏漏、成本削減與維護不善。