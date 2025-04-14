央行打房後「房價季跌6.6%」　中南部災情最重





▲受919央行打炒房衝擊，去年Q4七都實登均價全面下跌，季減6.6%。（圖／ET資料照）

記者項瀚／綜合報導

受919央行打炒房衝擊，去年Q4七都實登均價全面下跌，季減6.6%。其中台南跌最多，修正超過1成，而雙北、台中相對抗跌，修正幅度還在2~3％左右。

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據內政部不動產資訊平台最新資料顯示，去年Q4全台平均房價降至每坪33.86萬元，較前一季的每坪36.27萬元下滑6.6%，顯然市場已進入修正階段。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，目前房市面臨多重利空壓力，包括：金龍風暴、川普關稅戰、兩岸地緣政治風險等等，若短期內沒有實質性利多題材挹注，今年房市恐難脫低迷格局，甚至不排除價格繼續下修的可能性。

▲全國及六都平均房價季度變化。（表／中信房屋整理）

進一步觀察六都，的房價表現，皆出現不同程度的下跌，其中又以高雄、台南跌幅最顯著，分別較上一季減少10.4%與7.1%。

對此，莊思敏表示：「南二都可謂近年科技題材炒作下的『重災區』，區域房價提前反映未來發展利多，但相關建設其實尚未完全到位，加上當地民眾所得增幅遠遠追不上房價漲勢，導致市場支撐力道不足，投資客大舉退場，市場回歸自住買盤主導。」

莊思敏觀察：「南二都部分屋主為避免後市進一步走跌，紛紛選擇主動調降售價、加速出脫，進而使得第四季房價出現明顯下修。

雙北地區的房價跌幅相對輕，展現了一定的抗跌韌性。莊思敏指出：「在房市風雨飄搖之際，精華區的確更能展現抗跌保值的優勢，雙北地區房價身處全台天花板，投資買盤比例相對偏低，再加上區域內擁有豐富多元的就業機會、穩定居住需求，撐住市場基本面。」

不過整體而言，莊思敏指出，對於有自住需求的購屋民眾來說，現在反而是難得的議價良機，相較於多頭時期的賣方市場，屋主態度強勢，議價空間有限，「如今在各種利空壓力下，不少屋主的心態也開始放軟，在議價方面更有彈性。」

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示，川普對等關稅一出時，造成股市崩盤，經濟前景堪憂，但同時政策又搖擺不定，股市表現變動劇烈，未來對經濟的衝擊、甚至進一步對房市的影響都還要追蹤觀察，「目前來看，第七波打房對房市影響還是更為直接，且效果顯著，短期內預期不會再有第八波，現在也確實是自住買房進場議價的好時機。」

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