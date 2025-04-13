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456戶蓋在捷運旁！光華社宅2029年拚完工　目標供應3700戶社宅

▲蘆洲區的第一座社宅預計在2029年竣工 。（圖／記者陳致平攝）

▲蘆洲區的第一座社宅位在三民路與永平街交叉口，預計在2029年竣工 。（圖／新北城鄉局提供）

記者陳致平／新北報導

蘆洲區的第一座社宅即將在2029年竣工！新北市「蘆洲區光華段停車場及青年社會住宅」日前舉辦開工動土典禮，一共456戶，基地500公尺內有忠義國小、鷺江國中以及蘆洲國民運動中心，具極佳的生活機能及交通便利性。

新北市自辦社宅優先以大眾捷運系統周邊作為選址基地，蘆洲光華社宅基地位於蘆洲區三民路與永平街交叉口，鄰近捷運新蘆線蘆洲站及未來五股泰山輕軌F05站，周邊有微風運河、環河公園等綠地，具極佳的生活機能及交通便利性。

新北城鄉局表示，蘆洲光華社宅規劃興建地上17層、地下3層共456戶社會住宅單元，分別為經濟房型92戶、1房型247戶、2房型104戶、3房型13戶，將共構當地缺乏已久的公有停車場，充分提供430席汽車停車位及480席機車停車位。

另外，也整合公共托育中心、公共化幼兒園、社區長照機構、身心障礙者社區式日間照顧中心乃至里民活動中心，並再造三民公園，以生態、淨零、無障礙、通用設計理念，取得綠建築、智慧建築、耐震、防火及建築能效1級等標章認證，打造機能便捷、全齡安居的青年社會住宅。

▲蘆洲區的第一座社宅預計在2029年竣工 。（圖／記者陳致平攝）

▲蘆洲區光華段社宅模擬圖。（圖／新北城鄉局提供）

新北城鄉局表示，未來社宅將循住宅法相關規定採「只租不售」方式興辦，新北市為照顧廣大市民，以「租金分級」方式以申請人所得狀態訂分不同租金，期盼透過社宅的持續供應，提供安心、可負擔的居住選擇。

「蘆洲地區發展指日可待！」新北副市長朱惕之強調，現在捷運環狀線北環段正在施工，五股泰山輕軌也送中央審議，未來還有蘆洲醫院及銀河灣計畫。市府為照顧市民居住需求，努力推動社會住宅發展，與中央合作共同興辦社宅已達3.6萬戶，未來將於整體開發區劃設至少5%社福用地興建社會住宅，以達長期4.5萬戶之目標；其中蘆洲區社宅，除本日開工蘆洲光華社宅456戶外，加上蘆南北側農業區劃設5%社福用地，可再提供3300多戶社宅，未來約可供應3700戶社宅。

關鍵字：蘆洲社會住宅新北

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