屋齡才9年！他曝晴空匯火警「大疑點」：新建築這1處怎會起火

▲晴空匯。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

新竹市東區慈雲路28樓社區大樓「豐邑晴空匯」昨（26）日深夜管道間電纜線起火，斷電排煙系統無法啟動，2名資深消防員2度進入火場救援，卻不幸殉職。就有網友納悶，「那棟大樓不是很新嗎？」還有人也提出疑點，新落成的建築中，管道間應該會有防火阻隔才對，不禁直呼「這場火警疑問蠻多的。」

有網友在PTT的Gossiping板回文，認為這場火警疑問很多，「首先就是，新落成的建築怎麼會管道間起火…」因為如果纜線都是新的，本體安規也都是新的，再怎樣應該都很難燒起來，懷疑配的水電是不是有問題，「就算超載應該也是Breaker先跳掉，怎麼會直接燒起來？」除非當時有被丟易燃物。

他也質疑，管道間阻燃到底有沒有做好，不然怎麼會延燒成這樣？據了解，「晴空匯」由豐邑建設操刀，屋齡9年，樓高28層共規劃594戶，為關埔重劃區指標性的大型社區。

另外，因為新式建築都有排煙通道做強排，在火勢已經控制的情況下，應該請居民優先待在室內較安全，「目前多數新式建築的防火門應該都有不錯的氣密效果，只要配合強排+稍微用濕布塞住縫隙，就算外面在燒撐個數十分鐘、甚至一小時都沒問題」，除非有人受困逃生梯內，不然其實應該不用派員冒險搜救才對。

▲晴空匯大樓火警，起火點疑似是B1放置電纜線的管道間 。（圖／記者楊永盛翻攝）

其中，有人在留言處猜測，會不會是太多台電車半夜一起超充，所以變電箱才起火？回文網友就搖頭，「充電也不會過載啊！」通常車子本身可以限電流，電表本身也有Breaker，「充電樁完工要送件做用電變更給台電審容量，家用大多都設定7kw，（如果）30A上下就燒，這電機設備太鳥蛋了吧！」

另外，還有人提到，「新竹板推文說變壓器燒 那就得等它燒完了…住戶：濃煙從電箱竄出，高樓層還在受困。」這也令回文網友直呼，「這也太奇怪了，管道間應該是要有防火阻隔才是。」

值得注意的是，PTT的新竹板（Hsinchu）也有人回文，看到報導提到高樓層沒火、主要是濃煙，現場逃出的住戶則說煙從室內電箱冒出來，推估主因是「管道間防火區隔失效或者沒做」，才導致管道間起火後，濃煙隨著垂直管道間蔓延到大樓各層。

此外，因為管道間是電纜線跟消防設備訊號線主要位置，起火後電纜線也發生火災，產生大量有毒濃煙，同時停電與防災排風消防訊號失效，「建議該大樓住戶後續調查重點，應該是防火阻隔有沒有失效，以及起火點、起火原因。」