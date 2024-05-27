10年單價漲40萬！　新住戶4月才加價2698萬買「晴空匯」百坪戶

記者陳筱惠／台中報導

新竹市東區昨天（26日）晚間「晴空匯」社區發生火警，失火原因推測為管道間電纜起火燃燒。「晴空匯」該案屋齡9年，總計戶數共594戶，房價則是自預售起一路飆漲，目前最高成交單價達63萬元，經查一位自然人2個月前剛加價2698萬元、以總價5500萬元買進中高樓層戶別。

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▲「晴空匯」屋齡9年，總計戶數共594戶，房價則是自預售起一路飆漲。（圖／記者黃彥傑翻攝）

「晴空匯」基地位於新竹市東區慈雲路上，基地面積3380坪，是關埔重劃區目前已知基地規模前5大的住宅開發案。該案屋齡9年，總計戶數共594戶，全案分為4棟、28層摩天大樓，規劃3房45、48坪，4房61、86坪。

▲經查實價登錄，該案房價已從2字頭飆升至6字頭。（圖／記者楊永盛攝）

以新竹市東區來看，最高樓為「雲智匯」30層、其次「竹科潤隆」29層、「文心匯」29層、舊大樓「敦煌大樓」29層再來就是「晴空匯」28層。其中豐邑機構就占3座。

從房價來觀察，10年前「晴空匯」開賣時價格最低每坪落在23.36 萬元，均價則是單坪落在26~30萬元之間，從單價來看，幾乎是10年價漲40萬元。而當時的主力總價則是1500~2500萬元，也因大基地開發擁有豐富公設包含宴會廳、籃球場、網球場、健身房、KTV室、才藝教室、兒童遊戲室以及游泳池等。

▲「晴空匯」歷年交易一覽表。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示：「該社區由於該重劃區緊鄰竹科園區，因此買盤以高所得的竹科新貴為主，加上該社區就在美式賣場對面，且是基地面積超過3000坪的造鎮社區，在當地頗具指標性，最高成交單價已可見6字頭水位。」

經查實價登錄，該案近期轉手獲利最豐的17樓戶，於4月登記過戶，總坪數104坪，總價來到5500萬元，拆算單價60萬元，而前一手屋主2013年預售時以每坪29萬元、總價2802萬元購入，持有10年後，獲利2698萬元出場。

目前待售物件之中，已經沒有低於3000萬元物件，其中大坪數 176.95坪高樓層物件開價8660萬元，據了解該戶為2戶打通並且含千萬裝潢，以總價超過豪宅限貸令來觀察，每月房貸金額也達13萬元。

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