新竹「晴空匯」濃煙火警　技師曝「防火填塞」是關鍵

▲新竹市東區慈雲路住宅大樓疑地下一樓放電纜線的管道線起火，濃煙竄燒 。（圖／記者楊永盛翻攝）

記者陳筱惠／台中報導

新竹市東區「晴空匯」地下1樓放電纜線的管道間起火，濃煙竄燒，由於火警引發濃煙迅速從管道間往上竄。對此，豐邑機構表示：「該社區在2015年已依照法規施作，並取得使用執照，目前會盡力協助釐清。」

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據了解，「晴空匯」為108.6 公尺、樓高28層的超高大樓建築，由於火警引發濃煙從管道間往上竄，加上疑似排煙設備失效，造成2名消防員殉職。

▲該棟社區為108.6 公尺、樓高28層的超高大樓建築。（圖／記者黃彥傑翻攝）

對此，消防技師Ｐ先生說：「通常大樓防火會有防火區劃的配置，以1小時防火性能及阻熱性之牆壁或防火設備，讓即便發生火災，也不會延燒至其他樓層，也有時間將火勢控制。」

他說：「此次起火點是在地下層，因為這次起火的電纜線，是順著管道間從建物外側延伸至地下室，在電纜線貫穿樓地板時，管線跟樓地板通常會利用防火填塞，如防火泡棉、防火黏著劑等密封。」

而濃煙上竄，他認為：「應是防火填塞這道防護罩破裂。」至於破裂原因，他表示：「原因有很多，即便建商做到100%，經過時間與外在因素都有可能會引起破洞。」

▲在電纜線貫穿樓地板時，管線跟樓地板通常會利用防火填塞密閉。（圖／消防技師提供）

另外火災現場也傳出排煙機失效，技師也說：「一般來說梯間的排煙設備，讓機器中斷運作電力只是其中一環，若屬實，此次憾事就是在雙重（防火設施、排煙設施）都無效用下導致。」

但集合式住宅管委會，每年都需委託專業廠商，做包含「消防檢修申報作業」以及「建築物公共安全檢查簽證及申報」。而排煙設備屬於消防檢修、防火區劃與防火填塞則屬於建築物公共安全檢查範疇。

技師透露，在實務上以「防火填塞」這一塊來說，並不像灑水器還能做性能測試，幾乎就是「防護死角」。

另外，針對濃煙隨著管道間往上竄與疑似排煙設備失效，豐邑機構則表示：「該社區在2015年已依照法規施作並取得使用執照，目前已現場派員，也會盡力協助警消了解事故原因並處理相關事宜。」

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