吹變頻冷氣2個月燒萬元電費！師傅教定頻「神秘吹法」帳單不到2千

▲有民眾買2部變頻冷氣，結果使用2個月帳單高達1.2萬元。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）



記者柯振中／綜合報導

冷氣若使用方式不對，收到帳單時可能欲哭無淚。一戶人家住在6樓的公寓頂樓，家中有西曬的情況，裝了2部變頻冷氣，2個月電費卻高達1.2萬元，讓一家人欲哭無淚。事後YouTube頻道「空調小教室」透露，在這種環境下，不如直接選擇定頻冷氣，透過正確的使用方式，還能夠省下更多電費。

YouTube頻道「空調小教室」近日介紹，有一戶住在公寓6樓，家中有西曬的情況，於是在主臥、次臥各安裝一部變頻冷氣，想要節省電費，但去年夏天收到帳單，2個月的電費高達1萬2,000元，讓客戶的心涼了一大半。

「空調小教室」的師傅經過了解才知道，原來客戶家中的冷氣，需要設定到22度，才會感覺到涼快，明顯是沒有發揮省電的效果，可能也與客戶使用的是廉價貼牌冷氣機有關。對此，師傅表示，在這種公寓6樓、有西曬的環境下，不如直接買定頻冷氣，可能會比買貼牌變頻冷氣還省電。

▲師傅吹定頻冷氣，透過將風量調到最強、溫度開到最低的方式，來讓壓縮機不重覆啟動。（示意圖／免費圖庫PhotoAC）



師傅分享，他過去曾住在大樓的1、2樓，家裡的電器只有沒變頻的中古冰箱、天然氣熱水器，沒有錢購買冷氣機，因此只能向當時任職冷氣行的老闆，要了一部客戶報廢、使用超過20年的窗型定頻冷氣來使用。不過，師傅夏天幾乎每天都使用12小時以上，休假時更是吹整天，但2個月下來電費2,000元有找，並不會輸給變頻冷氣。

師傅解釋，能夠這麼省電，是因為他剛開啟時，會將風量調到最強、溫度設定到最低，等到覺得會冷以後，再把風量調整至最小，讓壓縮機不要一直重複啟動，這種使用方式特別適合公寓頂樓、西曬的環境使用，若真的沒錢買好品牌的變頻冷氣，也可以先使用定頻冷氣，存到錢以後再更換。