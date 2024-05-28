403強震嚇到全身發抖　70歲阿婆盼都更：內心「餘震」沒停過

記者項瀚／台北報導

「403大地震發生快2個月了，我內心的『餘震』從沒消失過！」板橋一位70歲阿婆回憶，地震當下衝到一樓，嚇到全身發抖，強震後覺得自己近60年的公寓越來越不安全，樓梯、騎樓柱子、屋內主牆出現明顯裂痕，期盼早日都更改建。

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▲板橋一位70歲阿婆說，403大地震發生快2個月了，內心的『餘震』從沒消失過。（圖／記者項瀚攝）

板橋民族路一排公寓屋齡近60年，屋況頗差，騎樓柱子出現明顯裂痕，住戶林太太受訪時表示：「2個月前大地震記憶猶新，當時我衝下樓，全身發抖，樓下年輕的鄰居妹妹也是嚇到不行，只穿著內衣就衝到一樓。」

林太太表示，地震過後，感覺房屋結構越來越差，尤其是樓梯轉彎處的裂痕更加明顯，「如果之後再來一次地震，我往一樓跑的途中，樓梯垮掉怎麼辦？」

此外，林太太也提到公寓1樓「主牆」大面積龜裂，相當擔憂。她說：「之前聽專家說過，支撐我們房子的主要就是騎樓的樑柱以及屋內主牆，這次地震過後柱子已開始出現裂痕，主牆更是裂得誇張，真不知道哪天房子就倒了。」

▲公寓主牆出現明顯裂痕。（圖／記者項瀚攝）

結構大師戴雲發一看照片，也坦言屋況確實有點糟，地震使牆面、柱面出現裂痕，可能進而使鋼筋接觸到空氣與水氣，發生膨脹，使屋況繼續惡化，並破壞結構安全，建議尋結構相關技師做進一步的檢查。

林太太無奈地說：「這房子我在40多年買的，當時還是6~7年的房子，到了10年前開始覺得屋況不好，陸續有建商來談都更，可惜最終都沒能成功，但現在已有越來越多住戶也開始擔心結構安全，希望能早日改建。」

吉田開發建設副總蔡耀德表示，403大地震後，民眾的都更意願與積極度度明顯提升，但往往害怕與激情是一時的，最終仍得回歸到最現實的分配問題，以新北市住宅區的容積率來說，針對4層公寓老屋，建商要做到室內1坪換1坪幾乎不可能，而若建商給出此差不多條件，建議民眾就趕緊出手了。

▲板橋民族路一排公寓屋齡近60年，屋況頗差。（圖／記者項瀚攝）

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