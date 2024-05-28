路科工程師團購買房「一口氣10來戶」　台南新舊大樓單價差擴大

▲《平均地權條例》新法上路後，預售屋就不能轉售，沒想到台南大樓房市超過一半以上的買氣，仍集中在預售市場。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

《平均地權條例》新法上路後，預售屋就不能轉售，沒想到根據實登統計，台南大樓2023年預售均價34.1萬元，比中古屋均價19.6萬元，儘管價差高達7成，但房市超過一半以上的買氣，仍集中在預售市場，甚至有工程師一次團購個10來戶的案例。

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台灣房屋集團根據內政部實價資料統計，台南市2023年大樓住宅交易量，預售屋交易占比從2022年的49.4%，2023年增加至55.1%，年增5.7個百分點。而包含新成屋及中古屋的成屋市場，交易占比則從2022年約5成，2023年量縮至約4成，預售買氣大幅超車新成屋與中古屋。

觀察台南近1年房價，新成屋及中古屋平均漲幅6~7%，而預售屋2023年平均單價來到34.1萬元，年增13.7%，漲幅同樣超車成屋，而預售與中古屋的價差甚至高達7成。

▲台南預售屋與成屋交易表現。（圖／台灣房屋集團提供）

台灣房屋台南寶家加盟店總經理林哲瑋表示，南科持續開發、北外環快速道路連通南科、台南鐵路地下化、捷運藍線等議題，磁吸建商推案量大增，且9成以上大樓建案採預售模式推案，帶動買氣旺盛。

甚至還有集體團購的現象，像有不少南科工程師，就鎖定安南區、永康、南科特區一帶，路科工程師則前進南區舉喜重劃區，自住兼投資，一次團購個10來戶的案例屢見不鮮。

台南市代銷公會理事長佘光宗說，除投資、置產買氣，台南自住客群以30~40歲為主力，年輕購屋族對大樓型產品接受度也逐年增高，且多喜歡新屋勝於中古屋，加上預售屋分階段付款的彈性，降低自備款，相對推升購屋族在高房價時代更有力進場。

而2023年7月《平均地權條例》上路前，台南預售市場出現一波轉售潮，也是拉升預售交易量的原因之一，因而排擠到中古市場的交易量，推估下半年預售市場的整體表現仍走向價量齊揚。

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