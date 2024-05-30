高雄人口移入將絡繹不絕　專家：左營、鼓山離5字頭不遠

▲新左營高鐵特區坐擁漢神巨蛋百貨、瑞豐夜市商圈、美式賣場、醫院、學區，生活機能豐沛。（圖／業者提供）

記者陳意雯／高雄報導

左營大致可分為蓮池潭周圍的舊左營、左營眷村以及持續發展的新左營等3個區塊，最接近高鐵的「新左營高鐵特區」是台灣少數位在市區的高鐵站，擁有三鐵共構的交通利多，加上生活機能成熟，讓房價更具支撐力。

緊鄰在旁的鼓山區內設有高雄市立美術館、凹子底森林公園及愛河之心，在交通連通的伴隨下，預售新案單價坐四望五，環河街上的「河美樹」，最高成交單價已來到47萬元，東森房屋漢神巨蛋店店長林建宏指出，高雄市總人口數約273萬人，鼓山區和左營區分別佔了14萬人與19萬人，是大高雄發展重區，又有北城計畫、左營高鐵科技之心、新台17興建、左營機20等計畫，人口移入量只會絡繹不絕，建商積極推案，提供科技新貴更多元的選擇。

林建宏表示，捷運紅線經過楠梓科技產業園區後通往高鐵左營站、巨蛋站、愛河之心，終點站位於高雄國際機場附近的小港站，加上剛完成通車的高雄輕軌，交通可說是四通八達。原台17線道路在台積電等大廠進駐後，因龐大就業人潮已不敷使用，市府興建濱海聯外道路以緩解交通壅塞問題，北段工程已於去年6月通車，南段工程2026年完工，全線啟用後橋頭至左營車程時間可縮短15分鐘，同時分攤原台17線30%至50％車流量，提高楠梓科學園區就業菁英入主左營意願。

在鼓山區博愛二路與大順一路間的富邦凹子底開發案，預計2026年完工，開發內容涵蓋百貨商場、辦公、飯店、健身中心、水族館及物流等設施，可望為高雄創造更多就業機會。

林建宏表示，該開發案周邊設有義享時尚廣場及好市多商場，屋齡8年的輕中古豪宅大樓成交單價已來到45萬元，新成屋單價也來到45萬至50萬元，學校林立、綠覆率高，非常適合小家庭入主。

▼東森房屋漢神巨蛋店店長林建宏指出，高雄市總人口數約273萬人，鼓山區和左營區分別佔了14萬人與19萬人，是大高雄發展重區。（圖／業者提供）