【廣編】江翠地王代名詞「立信雙星」即將公開　新北宜蘭代銷公會聯合參訪

▲「立信雙星」已成為近日新北房市萬眾矚目的火熱話題。

圖、文／立信雙星提供

台灣建築界中，少數能業績遍佈全台的「立信機構」，今年再度回歸當年主導開發的「江翠北側重劃區」，在被公認最精華的D區，推出板橋年度指標大案【立信雙星】，醞釀期間早已吸引眾多鄰近購屋客與立信粉絲密切關注，尚未開盤即衝出亮眼預約組數，並吸引「新北市、宜蘭不動產代銷經紀商業同業公會」日前參訪建案現場，互相交流學習。

【立信雙星】所處的D區華江一路，不僅是捷運江子翠站、新埔民生站、新埔站3大捷運核心圈的「稀有限定席」，更是串連起「立信帝國花園廣場」大型商辦、購物商城、公園等區域精華，也是忠泰建設、興富發、潤泰集團等知名建商插旗江翠的重點區域，名宅聚落發展完熟，目前素地已是一席難求。

【立信雙星】佔據華江一路與民生路口大基地街廓，規劃雙塔摩天地標，設計團隊多為國際業界設計大獎得主，加上18-34坪的國際菁英旅居概念，無論品牌力、地段潛力、保值性和總價，極之適合布局板橋燙金資產或二代傳承置產，收藏【立信雙星】已成為房市萬眾矚目的火熱話題。

■接待會館：板橋區華江一路、民生路口

■鑑賞專線：02-2254-6696

■投資興建：立信機構

■建築代銷：藝舍創新 (藝舍KY股票代號-2724) 藝舍創意廣告