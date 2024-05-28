大城地產差20天再砸2億出手　每坪加6萬縫合千坪地





▲上櫃建商大城地產（6171）相隔20天再進補14期美和段土地，合併面積達1105.7坪。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

上櫃建商大城地產（6171）相隔20天再進補14期美和段土地，繼5月初豪擲6.27億元拿下美和段847坪土地後，月底再以2.06億元買下鄰地，每坪加價6萬元，登上該區段最高單價地王寶座，專家認為該地在整合過程中扮演關鍵角色，以最終的成本價來看「高貴不貴」。

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大城地產5月27日大手一揮購入美和段596、596-1地號土地，總面積258坪，總價2.06億元，換算每坪單價高達80萬元，成為區段大於2百坪土地的最高單價，而該地與大城地產5月7日買進的美和段585等地號相鄰，但才20天前，當時每坪土地僅74萬元，目前2塊地整併後總面積達1105.7坪，均價落在75萬元

▲大城地產相隔20天出手縫合角地，每坪加價6萬元，以單價80萬元登上美和段地王。（圖／記者陳筱惠攝）

據知情人士指出：「此次購入的土地為雙面角地，與上次購入的地主分屬不同人，過去該塊土地市場開價9字頭，大城地產趁勝追擊，最終以交易價大約打9折拿下。」

對此，正心不動產估價師事務所所長黃昭閔則表示：「從價格角度來看，大城地產最新購入的14期土地確實不便宜，但若以完整土地來看，每坪單價僅75萬元，建商並沒有買貴。」

他也提到，「目前14期大面積土地已相當稀缺，同時具備千坪以上、三面臨路、單價7字頭的土地屈指可數。」而大城地產購入的土地還扮演大基地縫合的角色，可以說是「高貴不貴」。

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