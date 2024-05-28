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免稅家庭購屋天堂！　七都45區買得到「最便宜不到400萬」

▲▼免稅家庭買房,台南市,中西區。（圖／業者提供）

▲南二都多數行政區房價位於600~800萬元間，其中，台南中西區、高雄鹽埕房價甚至在400萬元內。（圖／業者提供）

記者陳意雯／台北報導

你是國稅局認定的免稅家庭嗎？只要未育有子女的雙薪家庭，年薪在84.6萬元內即符合免稅資格。但房價高漲，免稅家庭怎買房？若以該類型家庭月收7萬元、繳貸能力為月收入3分之1的2.3萬元來看，七都之中共有45個行政區可符合需求。

根據《591實價登錄》統計，以新青安房貸條件計算，七都約有45個行政區符合免稅家庭負擔範圍。其中，除台北市房價高不可攀、未有行政區適合外，新北市也僅存鶯歌、淡水、八里等3區可供選擇，總價範圍在914~939萬元間。

桃竹地區則共有10個行政區上榜，其中，又以桃園大園、新竹北區房價直逼千萬元最高。最低價則是觀音與湖口，總價在500~600萬元間，交易多集中在工業區周邊，受到自住客、投資客的青睞。

▲▼免稅家庭買房,台南市,中西區。（圖／業者提供）

▲免稅家庭買房，七都共有45區可買到總價千萬元內的物件。（圖／業者提供）

台中市有11個行政區符合條件，總價約在500~974萬元間，最貴的是太平區，該區有「台中首購天堂」的新光重劃區加持，預估未來將很快超過免稅家庭的負擔門檻。房價較親民的，還是海線四雄「沙鹿、龍井、清水、梧棲」，總價在500~700萬元間，未來若加上捷運藍線的利多，其增值性或可期待。

南二都多數行政區房價位於600~800萬元間，其中，台南中西區、高雄鹽埕房價甚至在400萬元內，換算下來每月房貸不用萬元，堪稱免稅家庭一大福音。
 

關鍵字：免稅家庭房價行政區買房591實價登錄

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