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「台灣最不缺的就是資金」　華固鍾榮昌：房市熱絡且健康

▲▼ 華固建設董事長 。（圖／記者項瀚攝）

▲華固建設（2548）今日召開股東會。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

華固建設去年獲利創新高，並將在今年推出6大案，合計總銷高達458億元。董事長鍾榮昌表示，當前房市熱絡，且供需平衡，非常健康，只要業界不出現超額供給，未來1~2年都是樂觀的。

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華固建設董事長鍾榮昌表示，台灣最不缺的就是資金，觀察國內經濟維持高成長，股市創新高，人民財富增加，當前房屋市場熱絡，且供需平衡，非常健康，明年各產業預期都將往上走，並帶動房市發展，明年房市沒有不好的理由。

不過，鍾榮昌也提到：「房地產市場是個cycle，現階段已到『繁榮』的level，必須考慮到未來何時出現反轉，但就目前來看，未來1~2年都是樂觀的，只要業界不出現超額供給。」

華固去年業績爆發，在「華固國家置地」、「華固月河」、「華固樂富中心」3大案完工入帳帶動下，營收達158.4億元，年增6.4%；稅後純益35.81億元，年增21.1%；稅後純益（EPS）高達12.95元，創下歷史新高。

▲▼ 華固大安學府 。（圖／記者項瀚攝）

▲華固這3年已開始銷售的建案中，將有6案完工入帳。（圖／記者項瀚攝）

華固這3年已開始銷售的建案中，將有6案完工入帳，合計總銷高達254億元，其中包括北投「華固文臨」、中和「華固中原置地」將在今年完工，合計總銷79億元。

中和「華固得月」、大安「華固學府」將在2025年完工，合計總銷72億元；北投「華固上文林」、泰山「華固一莊」則將在2026年完工，合計總銷103億元。

新推案部分，華固在今年預計推出6案，包括南港「華固中央置地」、大直「華固時代置地」、西屯「華固頂滙」、三重「仁義街57號案」、信義「光復信義都更案」、北屯「美和段案」，合計總銷高達458億元量體。

▲▼ 。（圖／記者項瀚攝）

▲華固建設今年推3大案，合計總銷高達458億元 。（表／記者項瀚製）

事實上，隨北部土地稀缺，華固近期大舉進軍台中，4度出手購入台中土地，未來是否考慮繼續南下，佈局台南、高雄等地？鍾榮昌說：「華固走精品路線，成本比較高，房價不到50萬元的地方，我們競爭力比不過平價宅，應不會考慮再南下。」

華固總經理洪嘉昇補充，華固在手土地庫存超過2萬坪，總推案量達1300億元，可供未來6~8年使用，量能無虞，而進軍台中的首案「華固頂滙」目前在潛銷期反應良好。

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關鍵字：華固華固建設股東會鍾榮昌營收獲利房市台中推案

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