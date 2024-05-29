送婆家洗碗機！大嫂告狀怒「電費多很多」　大票愣：根本無感

▲原PO買洗碗機送婆婆。（示意圖／記者蔡惠如攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

家中人口眾多的話，適合添購洗碗機。就有女網友表示，她常聽婆婆嘀咕要洗8人份的碗很辛苦，所以今年母親節，她就買一台洗碗機當禮物。原本婆婆相當開心，沒想到過一陣子，突然要求把洗碗機搬走，她一問才知道，大嫂跑去跟住附近的親戚告狀，還酸婆婆「洗幾個碗而已有這麼嬌弱嗎？」令她超傻眼。

這位女網友在「匿名公社」表示，她跟先生婚後就搬出婆家，大哥、大嫂生了4個小孩、生活費吃緊，也認為房子以後是大哥的，所以不打算搬、繼續住。因此，婆婆每次都要洗8人份的碗，得知原PO有買洗碗機給媽媽後，時不時就嘀咕洗碗很辛苦，於是她在今年母親節也買了一台送婆婆。

原PO說，廠商裝機時她在場，婆婆非常開心，但大嫂就在旁邊唸婆婆又沒在工作，「只是家庭主婦為什麼要用洗碗機？洗幾個碗而已有這麼嬌弱嗎？」可平常大嫂完全不碰婆家家事，「掃地也只掃她的房間，小孩的房間她也不碰、要婆婆掃，只要拜託她幫忙，她就會說等房子過戶給她再說。」

結果洗碗機裝沒多久，婆婆就突然要她把洗碗機搬走，一問才知道，大嫂跑去跟住附近的親戚告狀，「說因為洗碗機的關係，電費多很多、很浪費錢（水電瓦斯大嫂有出一半），連不管事情的公公也受到壓力。」這令原PO超傻眼，「這是能多多少錢啊？」

看到貼文後，許多人也直搖頭，「幾個碗而已，那就大嫂洗吧！我用洗碗機用了快半年，每天使用，電費幾乎無感」、「根本就沒有多什麼水電費」、「大推洗碗機！愛乾淨又省錢的人，絕對都支持洗碗機」、「這種人還真是很糟糕，她就見不得你們好吧，自己沒錢也不想讓妳買來孝敬婆婆，而且什麼都不做要婆婆做還真好意思到處告狀。」