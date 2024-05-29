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越來越少人用洗衣粉？一票曝「2致命缺點」：把黴菌穿上身

▲洗衣粉。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲原PO家比較常用洗衣粉。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者朱祖儀／綜合報導

現在衣服洗劑選擇越來越多樣，你偏好用哪一種呢？一名網友表示，他們家比較常用洗衣粉，因為覺得清潔力比較好，不過和朋友聊天才發現，大家覺得洗衣精和洗衣球比較好用，他不禁好奇「只有我還是洗衣粉派嗎？」文章曝光後掀起討論。

原PO在PTT發文表示，他們家都是用洗衣粉，覺得清潔力比較好，也會特別挑選無香料、無螢光劑、無磷的品項，對皮膚比較沒有負擔。

但之前和朋友聊天才發現，只有他還在用洗衣粉，大家都覺得洗衣精比較方便，而且味道很舒服，洗衣球也只要丟一顆下去就好。他不禁好奇，「各位現在都用什麼東西洗衣服啊？眞的只有我還是洗衣粉派嗎？也會和我一樣在意香味或是成份嗎？」

不少人紛紛點出洗衣粉的缺點，不只容易結塊，會卡在洗衣機裡面，還可能越洗越髒，把黴菌穿上身，「洗衣粉的結晶會殘留，讓洗衣機壽命變短」、「以前也堅持用洗衣粉，大概3年前開始就都改用洗衣精了，洗衣粉放太多會有溶不開、卡在衣服上的問題」、「洗衣粉容易放太多導致溶解不全，衣服會洗不乾淨以外，還容易導致洗衣機故障」、「目前都用洗衣球跟洗衣精，覺得洗衣粉好像會在洗衣機裡卡垢」、「洗衣粉如果不小心失手就結塊了」。

▲▼洗衣機,洗衣槽（圖／記者劉維榛攝）

▲不少人指出，洗衣粉會結塊，導致洗衣機卡垢。（示意圖／記者劉維榛攝）

還有網友表示，「洗衣精也有無香味無螢光劑的」、「洗衣球方便」、「洗衣精或洗衣球比較方便」、「洗衣球可以完美解決，所有因意外弄髒手、弄髒環境等問題」、「洗衣球真的好用，只是小貴，洗衣精也不錯」、「長大之後都用洗衣精」、「偏好用有環保標章的洗衣精」、「用過洗衣球之後就回不去了」。

但也有人支持原PO的想法，「也用洗衣粉，沒加太多，先溶解再放衣服」、「我用洗衣粉都先放水放一半再放衣服，沒卡過」、「使用高溶解低泡沫洗衣粉路過」、「我會先攪散再放衣服，從沒有洗衣粉溶解不全的問題」。

事實上，專門拆洗洗衣機的師傅「跑跑拆洗人」近日在TikTok發佈一段影片，表示洗衣粉的成分有磷酸鹽，與水中的鈣離子會形成磷酸鈣，就會沉積在洗衣機底部，雖然洗衣精與洗衣球也會有髒污堆積，但並不會像洗衣粉那樣呈現硬塊且嚴重，「洗衣粉用久了，零件真的會壞掉，排水拉閥會被碎片塞住，就不能排水和蓄水」，即使叫維修也沒辦法，只能整台大清洗。

關鍵字：洗衣粉洗衣精洗衣球清潔黴菌

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