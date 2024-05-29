北士科綠色頂辦「遠雄商舟」　搶重劃初期低基期效益

▲北士科智慧示範城結合無堤濱水商圈，區域條件加值新綠辦潛力。

圖、文／遠雄房地產提供

去年由傳產跟科技企業主集中火力在北市購置指標辦公大樓，所掀起的置產風潮延燒至今越來越旺，2024首季上市櫃法人重砸421億元狂掃商辦，較去年同期大增151%。信義全球資產表示，從今年起到後年，北市還將新增14棟頂辦供給，南山廣場43樓創下的5,250元租金天花板有望被超越。值得注意的是，新型態「綠辦」在這股商辦熱中的競爭力。高力國際董事黃舒衛指出，同條件商辦，取得綠建築相關認證其租金溢價率可高出1~2成，是國際租客、大型外商落腳北市的總部首選，也吸引企業、高資產客群積極進場布局收益。

遠雄房地產行銷協理張倉周指出，綠辦橫空出世，正加速新辦與舊辦M型化，「企業找新基地，要夠綠的，才有未來競爭力。」今年企業租買需求強勁，屋齡新、硬體規格擁有低碳、綠碳等ESG概念的新辦公樓最受青睞。張倉周進一步分析，包括蘋果、谷歌還有台積電都全面「汰碳換綠」，要求供應商加入全球供應鏈「脫碳」計畫，完成100%綠色採購。

從北市產業廊帶區的域地段PK，今年受台積擴廠效應和AI需求驅動，企業擴編、整合需求的目光，開始瞄準台北科技走廊上崛起中的北士科，它與信義、敦南、南京松江動輒破170萬的房價相較基期相對低，交通與市中心及在地商圈機能連結又比內科南港高，特別是北市未來14棟近20萬坪新商辦超過八成都是「只租不售」。

坐落北士科的「遠雄商舟」，除了擁有重劃初期的低基期紅利，在企業面臨通膨預期的租金焦慮下，成功吸引想由租轉買，布局長期資產的企業和高資產族群進場。

▲新洲美段新型態綠色頂辦「遠雄商舟」，擁有水岸生活圈休閒生態環境。

遠雄建設搭上綠辦趨勢，在金仁寶總部進駐話題當紅的北士科，推出新型態綠色頂辦「遠雄商舟」。北士科規劃為智慧低碳城市，擁有如加州矽谷高科技聚落的休閒生態環境，結合高端住宅與多所知名大學先進的產學研究技轉資源奧援，在中央地方規畫下俱備AI智慧應用、數位服務、生技健康醫療等趨勢型產業的明確定位。

遠雄商舟除了作為新洲美段首發頂辦指標案，產品更擁有彈性，最小單位170坪到整層約750坪空間，符合企業投資及門面置產需求，更是區域內少數以「永續」為訴求的綠色頂辦。建築規劃擁有綠建築候選證書，也以建築能效2級，成為企業未來在搶攻綠色供應鏈訂單、和綠色授信時的一大助力。1736坪基地釋出770坪綠廊串連新洲美商業步行街，藉錯層陽台植樹與空中花園，打造「生態共融」健康舒適的工作場域。內部當層公設貼和新世代白領最嚮往的「人本共享」趨勢，18樓多元配套的綜合型國際規格商務會所，以家居色調溫潤質感，營造員工在工作場域的歸屬感，成為企業爭取高階人才的關鍵優勢，創造ESG總部的附加價值。

遠雄商舟 北士科新洲美 首發旗艦頂辦

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