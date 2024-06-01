不開車又怕位置差「車位還是得買？」　專家曝4關鍵：不用勉強

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

很多買屋族沒買車或不開車，就會猶豫是否要買車位。就有網友求助，知道很多人建議車庫是將來要賣房的基本標配，「但我的疑慮是，萬一車庫位置不好，是否會影響出租的機會？或者是乾脆不買，直接省去車庫這筆費用？」對此，信義房屋專家給出4個自評建議，認為不用勉強硬買。

有網友在「買房知識家」求助，「買房應該要連車庫一起買嗎？」他提到自己不會開車，也聽過很多人建議，車庫是將來要賣房的基本標配，但有個疑慮，萬一車庫位置不好，會不會影響出租，與其這樣是否乾脆不買，省下買車位的費用。

看到貼文後，其他網友紛紛留言，「有沒有車，車庫都是必備的，對賣房也是必定加分，且更好脫手」、「現代雙薪家庭多，只有車位不夠的問題，沒有車位很難買賣」、「有錢就買，之後賣房是加分優點，沒車也可以拿來出租。我是沒車沒錢，沒買車位，因為要160～220萬」、「台灣停車越來越難停，有車位的，對未來賣屋的價值加分一定比較高。」

也有不少人認為，「看地方，雙北沒車位還不是賣得嚇嚇叫，因為大家都習慣了，另外大眾交通也夠便利」、「還是一堆人沒在開車、不會開車，或是背房貸已經很重了，也沒買車計劃」、「建議先看車位位置，當初鄰居要賣一個車位給我，結果是最邊邊的，停進去車門打不開，直接放棄。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德建議，基本上可以看建案在什麼地區、戶車比是否足夠、附近是否有停車場、自己的預算來決定。像是建案在市區且依賴大眾運輸，自己有總價預算限制，附近有停車場，車位位置不佳等狀況，都不用勉強一定要買車位。