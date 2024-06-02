雙北12完銷案氣勢強　這案賣比別人貴照秒殺

▲12完銷案共同具備的5大要素來看，包含市場熱、戶數少、低首付、價格划算、地段新案稀缺。（圖／業者提供）

記者陳意雯／台北報導

受惠景氣加溫，今年台灣房市交易熱絡，《住展》雜誌彙整前5月進場的雙北市公開新案，由建商於臉書粉絲團宣布完銷者共有12案。專家分析，根據12完銷案共同具備的5大要素來看，包含市場熱、戶數少、低首付、價格划算、地段新案稀缺。

《住展》雜誌發言人陳炳辰指出，除市場熱度外，完銷案在價格上的優勢，不容小覷。

其中，淡水「萬企君品-上善區」、五股「紘盛小逸居」單價僅3字頭，是完銷建案中最低價者。而文山區「原禾呈真」只開到7字頭，在台北市普遍3位數單價行情中，相對親民。而萬華區「城中京湛」、「大理ONE」每坪不到百萬元，加上小坪數規劃，創造低總價優勢。

另外，板橋的「海山皇郡」、蘆洲的「馨苑」、新莊的「幸福琚」、林口的「立軒天邸」，則皆較周邊其他新案開價略低，進而吸引買盤。

最值得注意的是，12案中新莊副都心的「國泰‧旭」屬於異數。開價8字頭創新莊區高價，陳炳辰分析：「副都心區域商圈、交通、綠地等宜居條件健全，加上建商品牌加持，且該案基地鄰近學校、公園，買方價格認同度高，造就快銷。」

另外，實價揭露單價最高來到126萬元的中山區都更改建案「耕青禾」，不到半年就售罄，陳炳辰認為：「此案坐落地段精華、機能強，周邊新案行情都在單價百萬元，吸引買方油門踩到底搶進。」