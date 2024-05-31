知名「猛鬼大樓」奪30人命！警察駐守也壓不住　北市府要拆了

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驚悚死亡案41年來不斷！西寧國宅將拆除　「猛鬼大樓」走入歷史

萬華區西寧國宅興建41年來，已奪走逾30條人命，每起事件都令人毛骨悚然。（翻攝自google maps）

圖文／鏡週刊

位於台北市萬華區西寧南路的「西寧國宅」自1982年建成以來，頻頻以非自然死亡案件聞名，懸疑程度不亞於被翻拍成電影《鬼天廈》的「錦新大樓」。而這座出租國宅分為A、B兩棟，樓高共16層，內部結構複雜，呈現出「田」字型迷宮構造，尤其4樓更是陰暗破舊，像廢墟般令人毛骨悚然，也是不少電影取景的熱門地點。

西寧國宅歷史上，不僅發生過多起輕生案件，還有情殺、電梯故障、突發暴斃及意外墜樓等多種死亡事件，累積死亡人數至今超過30人；更詭異的是，很多墜樓致死的受害者並非當地居民，而是專程前來輕生的外地人。這些事件的頻發，靈異現象層出不窮，使西寧國宅成為都市傳說中的「鬧鬼」場所，被外界封為「猛鬼大樓」。

該座大樓居民和前來探險者，都親身經驗過各種靈異現象，除了怪聲、電梯故障、閃爍的燈光及奇怪的身影外，甚至還被鬼壓床。而大樓管委會也曾嘗試加強安全措施，包括加高女兒牆和派警察來駐守，但這些全都徒勞，靈異事件依然持續發生。列舉近期事件，2021年知名網紅MC姐因情跳樓輕生，獨自前往西寧國宅5樓一躍而下，送醫不治身亡。

也由於西寧國宅建築結構老舊、補強效益不高，台北市政府決定拆除，並計劃在2026年興建新的社會住宅，讓這座逾40年的「猛鬼大樓」走入歷史，未來西寧國宅將從北市的都市傳說中消失，取而代之的是一個新的社會住宅，期望能為居民提供更加安全、舒適的居住環境。

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關鍵字：鏡週刊西寧國宅房產雲猛鬼大樓

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