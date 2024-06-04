房市上演「冰與火之歌」　專家分析3特質物件最熱

▲安新建經分析，受歡迎的物件類型主要有「總價低」、「學區好」、「含積量高」3大特質 。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳意雯／台北報導

現今台灣房市如同「冰與火之歌」，受惠於景氣加溫、股市熱絡，加上新青安房貸的推動，買氣暢旺，房市呈現看多態勢。安新建經分析，受歡迎的物件類型主要有「總價低」、「學區好」、「含積量高」3大特質，建議民眾買房前可多觀察是否符合這三項特質，若未來有換屋需求時也會更好脫手。

安新建經執行經理劉易昌指出，近期房市買氣雖好，卻集中在特定產品，新青安房貸優惠貸款上限為1000萬元，若以貸款8成估算，可購買總價1250萬元物件，也讓這個總價帶被視為「新青安完全受惠區」，因此詢問度與成交量都很大。

劉易昌補充，學區宅受少子化影響，多數父母願意集中資源栽培小孩，且恰逢龍年，近23萬滿12歲的龍子龍女們即將升國中，因此讓學區宅買氣相當火熱。

房市也藉著台積電擴廠規劃流入就業人口更加活絡，劉易昌表示，除竹科、中科、南科周遭房價居高臨下，近期嘉義太保、高雄仁武與楠梓等地區也受惠，台積電早已成為房市熱門物件重要指標。

然而，看似炙熱的房市買氣，仍有特定產品不易求售，如高總價、大坪數的住宅，及特定商圈的店面，劉易昌直言，台灣房價已漲多，高總價高風險，小坪數、低總價風險相對較低，也較多人願意追價買進。

對於還未進場且仍在觀望的買方，劉易昌建議，除考量自身金流之外，慎選有剛性需求標的較為穩妥；若手上有多間房，正考慮於此時賣屋，可把握這一波趨勢，將資產重新規劃配置，確保手上資產部位體質健全。