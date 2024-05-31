高雄中古大樓「含裝潢」求售2650萬　網友一看：買到撞到

▲高雄有屋齡34年中古大樓，大門、室內裝潢都是採用金碧輝煌風格。（圖／翻攝自Facebook／高雄買屋,高雄房地產,推薦買屋達人,高雄新成屋,預售屋）

記者張雅雲／高雄報導

購屋後要不要裝潢見仁見智，高雄有屋齡34年中古大樓，大門、室內裝潢都是採用金碧輝煌風格，引來一票網友大呼眼睛業障重，直言是古墓風，並打趣地說：「買到撞到。」信義房屋專家提醒，裝潢可以做為成本抵稅，記得留存。

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原PO在臉書社團《高雄買屋,高雄房地產,推薦買屋達人,高雄新成屋,預售屋》PO文出售高雄大樓，強調步行5分鐘即可抵達高雄火車站特區，開價2650萬元。

根據銷售資料，該大樓位於高雄長明街，屋齡34年， 建坪73坪，不過最特別的是，大門及室內裝潢打造的金碧輝煌，引來大量網友熱議。

▲中古大樓含裝潢轉賣，買家對裝潢的喜愛程度見仁見智。（圖／翻攝自Facebook／高雄買屋,高雄房地產,推薦買屋達人,高雄新成屋,預售屋）

就有網友神回「這門口真的有像神X牌。」、「看到門口，有驚嚇到的感覺。」、「 這擺設像宗教團體。」、「人生圓滿了。」也有網友大呼眼睛業障重，直言是古墓風，並打趣地說：「買到撞到。」

也有網友分析，「這個坪數好大，但重新裝潢費用太高，除非剛好喜歡這種風格，不然拆除跟裝潢又是一筆錢，光是重新裝地板價格很驚人。」

信義房屋高三區協理周清源表示，一般來說，中古大樓含裝潢轉賣，買家對裝潢的喜愛程度見仁見智，有些裝潢很個人，對轉售時的價格，其實也不會有太大加分。

周清源提醒，新屋主將來賣房申報房地合一稅時，裝潢可以做為成本抵稅，建議應留下相關發票、估價單以及契約等證明文件。

▲高雄火車站周邊的中古大樓，具低單、低總優勢，房價外溢效應下，也吸引不少首購族移入。（圖／記者張雅雲攝）

而該大樓所屬的高雄車站生活圈，高雄市仲介公會理事陳揚智指出，該區屬於市中心，是高雄開發較早的區域，隨高雄新車站的發展逐漸成形，愈來愈受到矚目。

附近預售大樓成交價多落在35~45萬元，部分屋齡30~40年大樓，價格為20~25萬元，因中古大樓具低單、低總優勢，房價外溢效應下，也吸引不少首購族移入。

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